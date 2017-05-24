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Globo: сотрудников министерств в Бразилии эвакуируют из-за антиправительственных протестов

Международная панорама
24 мая, 21:49 дата обновления: 24 мая, 22:03 UTC+3

По информации телеканала, митингующие подожгли здание министерства сельского хозяйства

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Бразильские власти в среду приняли решение эвакуировать всех сотрудников федеральных министерств из зданий соответствующих ведомств из-за антиправительственных протестов, которые переросли в беспорядки. Об этом сообщил телеканал Globo.

По его данным, митингующие, которые требуют отставки президента Бразилии Мишела Темера и проведения досрочных выборов главы государства, подожгли здание министерства сельского хозяйства. На кадрах телеканала виден густой черный дым, который поднимается над зданием ведомства.

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© AP Photo/Ricardo Botelho

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Ранее военная полиция применила против манифестантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Акция протеста продолжается в настоящий момент в столице республики Бразилиа. Манифестанты, число которых составляет по меньшей мере 35 тыс. человек, собрались на площади Praça dos Tres Poderes (в переводе с португальского - Площадь трех властей), на которой расположены здания Национального конгресса (парламента страны) и Федерального верховного суда, а также рабочая резиденция главы государства Дворец Планалту. Представители правоохранительных органов выставили кордоны с тем, чтобы не допустить вторжения митингующих в административные здания.

Многие участники акции держат в руках флаги левой Партии трудящихся и профсоюзных объединений. Некоторые из них принесли на площадь гигантский флаг Бразилии с надписью "Долой Темера!". Акция протеста прошла и внутри здания парламента, где депутаты от оппозиции сорвали очередную сессию нижней палаты. Они окружили трибуну и также выкрикивали лозунг "Долой Темера!".

17 мая бразильские предприниматели братья Жоэсли и Уэсли Батиста передали в Федеральный верховный суд (ФВС) страны аудиозапись, на которой Темер якобы просит подкупить бывшего председателя нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента экс-главы государства Дилмы Руссефф. По версии следствия, деньги предназначались для "покупки молчания" Куньи. В распоряжении полиции также имеется видеозапись, на которой Родригу Роша Лоурес, один из ближайших советников Темера, кладет крупную сумму денег в чемодан.

На фоне разгоревшегося скандала несколько оппозиционных политиков направили председателю нижней палаты парламента Родригу Майе запрос об импичменте президента. В отношении Темера было начато расследование по таким статьям, как коррупция, попытка препятствовать правосудию и организация преступного сообщества. Бразильский лидер сейчас официально является подозреваемым в коррупции. Темер отверг обвинения в попытке подкупа Куньи и обратился в суд с иском о прекращении расследования.

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