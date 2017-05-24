ABC: в университете Сан-Франциско прошла эвакуация

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НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Студенты и преподаватели университета Сан-Франциско (штат Калифорния) эвакуированы из-за сообщения о бомбе. Как передает телекомпания ABC, было получено анонимное предупреждение о взрывном устройстве в одном из зданий вуза.
The University has received a bomb threat and the Health and Social Science (HSS) building has been evacuated. (1)— SF State (@SFSU) 24 May 2017
В этом здании расположена кафедра здравоохранения и социальных услуг. Преподаватели, студенты и обслуживающий персонал эвакуированы из этих помещений.
Полиция и кинологи со служебными собаками проводят досмотр здания.