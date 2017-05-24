Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.05:
$ 56.27
€ 62.92
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ABC: в университете Сан-Франциско прошла эвакуация

Международная панорама
24 мая, 22:13 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Преподаватели, студенты и обслуживающий персонал эвакуированы из здания, в котором расположена кафедра здравоохранения и социальных услуг

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Студенты и преподаватели университета Сан-Франциско (штат Калифорния) эвакуированы из-за сообщения о бомбе. Как передает телекомпания ABC, было получено анонимное предупреждение о взрывном устройстве в одном из зданий вуза.

В этом здании расположена кафедра здравоохранения и социальных услуг. Преподаватели, студенты и обслуживающий персонал эвакуированы из этих помещений.

Полиция и кинологи со служебными собаками проводят досмотр здания.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пентагон сообщил о "непрофессиональном" перехвате истребителем РФ самолета ВВС США
2
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
3
Путин лично наградил российских спецназовцев, сдерживавших два дня атаку боевиков в Сирии
4
Путин предложил провести индексацию зарплат бюджетникам, не затронутым "майскими указами"
5
Новокузнецкий "Металлург" и "Медвешчак" исключены из КХЛ
6
Трамп подтвердил "трансатлантическое единство" по вопросу санкций в отношении РФ
7
ЦБ предложил снизить цену ОСАГО для опытных водителей и увеличить для молодых
Темы дня
Загрузка...
Реклама