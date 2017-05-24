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СМИ: в ДНР от обстрелов со стороны киевских силовиков ранена мирная жительница

Международная панорама
24 мая, 22:34 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 24, мая. /ТАСС

ВСУ открыли минометный огонь по поселку Гольмовский, сообщил и. о. руководителя Горловской городской администрации

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ДОНЕЦК, 24 мая. /ТАСС/. Мирная жительница ранена при обстреле украинскими силовиками поселка Гольмовский на севере Горловки. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Горловской городской администрации Иван Приходько.

"Около 21:00 ВСУ (Вооруженные силы Украины - прим. ТАСС) открыли минометный огонь по поселку Гольмовский, ранение получила женщина 74 лет", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Приходько также добавил, что в результате обстрелов зафиксированы повреждения двух жилых домов. По предварительной информации, огонь велся из минометов калибра 82 мм.

Ранее источник в силовых ведомствах ДНР сообщил, что днем ВСУ нанесли массированные удары по поселку Трудовские на западе Донецка. Ранения получили трое мирных жителей.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины на заседании в Минске 29 марта согласовали с 1 апреля режим прекращения огня. 12 апреля на очередной минской встрече стороны подтвердили приверженность "пасхальному перемирию", действие которого должно было начаться в 10:00 мск 13 апреля. Однако обстрелы продолжаются.

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