Власти Бразилии привлекут армию для охраны зданий правительства

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Власти Бразилии привлекут армию для охраны правительственных зданий после того, как протестующие подожгли министерство сельского хозяйства в столице страны. Об этом сообщил на пресс-конференции министр обороны южноамериканской страны Раул Жунгманн.
"Здесь, во Дворце Планалту (рабочей резиденции президента - прим. ТАСС), и в МИДе уже находятся военнослужащие, а в скором времени прибудут дополнительные силы, чтобы обеспечить сохранность зданий. Президент (Бразилии Мишел Темер) подчеркивает, что хаос и вседозволенность недопустимы ", - сказал глава ведомства.
Ранее бразильские власти приняли решение эвакуировать всех сотрудников федеральных министерств из зданий соответствующих ведомств из-за проходящих рядом антиправительственных протестов. В ходе возникших сегодня беспорядков манифестанты, которые требуют отставки Темера и проведения досрочных выборов главы государства, подожгли министерство сельского хозяйства. Пожар локализовали. Еще несколько министерств были разграблены.
Военная полиция применила против манифестантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Протестующие, число которых составило по меньшей мере 35 тыс. человек, собрались на площади Praa dos Tres Poderes (в переводе с португальского - Площадь трех властей), на которой расположены здания Национального конгресса (парламента страны) и Федерального верховного суда, а также рабочая резиденция главы государства Дворец Планалту. Представители правоохранительных органов выставили кордоны с тем, чтобы не допустить вторжения митингующих в административные здания, однако манифестанты смогли прорваться внутрь.