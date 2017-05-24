СМИ: французская полиция в ходе антитеррористической операции задержала двух женщин

ПАРИЖ, 24 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Сотрудники Главного управления внутренней безопасности, совместно с бойцами ударного спецподразделения полиции RAID задержали в северной части Франции двух женщин в ходе антитеррористической операции. Об этом сообщила государственная радиостанция France Info.

По ее данным, операция была проведена в крупнейшем городе северной части страны Лилле, а также расположенном в этом же регионе городе Обурден. В ходе операции спецподразделения использовали взрывчатку с тем, чтобы уничтожить крепкую дверь, преграждавшую им путь при операции в Лилле. В этой квартире была задержана одна из женщин. Вторую чуть позже задержали в городе Обурден.

Одной из женщин 33, другой - 34 года. По данным радиостанции, после теракта в Манчестере они заявили о своей готовности провести свою собственную террористическую операцию.

По данному факту начато расследование, которое поручено парижской прокуратуре по делам о терроризме. В ближайшее время задержанные женщины должны быть доставлены из Лилля в штаб-квартиру Главного управления внутренней безопасности, расположенную у западной окраины Парижа. Им, по данным газеты La Voix Du Nord, может быть предъявлено обвинение в создании террористической группировки.