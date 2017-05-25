СМИ: Египет заблокировал более 20 сайтов, в том числе катарского телеканала Al Jazeera

КАИР, 25 мая. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Власти Египта заблокировали на территории страны информационную деятельность более 20 электронных сайтов, которые выступают в поддержку экстремистских группировок. Об этом сообщил интернет-портал Al-Watan со ссылкой на высокопоставленный источник в правоохранительных органах АРЕ.

По его словам, Египет "заблокировал деятельность 21 электронного сайта, на которых размещаются материалы, направленные на поддержку террора и экстремизма, и публикуются откровенно ложные сведения". Среди запрещенных порталов - сайт одного из наиболее популярных на Ближнем Востоке катарского телеканала Al Jazeera.

Это решение египетских властей принято спустя сутки после того, как на сайте информационного агентства Катара (QNA) появились выдержки из выступления, которое приписывалось эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани на церемонии выпуска офицерских курсов в Дохе. Отрывки из него были моментально распространены отдельными арабскими и западными СМИ.

В этом обращении, якобы произнесенном эмиром Катара, указывалось, в частности, что "было бы немудро иметь напряженные отношения с Ираном, который является сильной державой и гарантом стабильности в регионе". Кроме того, глава Катара якобы заявил, что исламистское движение ХАМАС является "законным представителем палестинского народа", а Катар "вносит свой вклад в достижение справедливого мира между ХАМАС и Израилем посредством поддержания постоянных контактов с обеими сторонами".

Однако спустя минуты после этой публикации, директор QNA заявил, что сайт Катарского информационного агентства был взломан, а опубликованный на нем текст выступления главы государства не соответствует действительности. МИД Катара также выступил с официальным опровержением.

Ранее в среду Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты заблокировали доступ к информационным ресурсам Катара.