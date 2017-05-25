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Reuters: Мэй покинет саммит G7 на день раньше из-за террористической угрозы на родине

Международная панорама
25 мая, 0:31 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Илья Дмитрячев

По данным источника, премьер-министр Великобритании покинет Таормину в пятницу вечером

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ЛОНДОН, 25 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покинет на день раньше, 26 мая, встречу лидеров G7 в итальянской Таормине из-за критического уровня террористической угрозы, объявленного в Соединенном Королевстве. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в британской правительстве.

"Премьер-министр сократит свою поездку на встречу G7 на Сицилии, покинет ее в пятницу вечером из-за критического уровня террористической угрозы и текущей ситуации в Великобритании", - цитирует агентство неназванный источник.

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