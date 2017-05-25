Reuters: Мэй покинет саммит G7 на день раньше из-за террористической угрозы на родине

ЛОНДОН, 25 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покинет на день раньше, 26 мая, встречу лидеров G7 в итальянской Таормине из-за критического уровня террористической угрозы, объявленного в Соединенном Королевстве. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в британской правительстве.

"Премьер-министр сократит свою поездку на встречу G7 на Сицилии, покинет ее в пятницу вечером из-за критического уровня террористической угрозы и текущей ситуации в Великобритании", - цитирует агентство неназванный источник.