СМИ: Савченко намерена баллотироваться в президенты Украины

КИЕВ, 25 мая. /ТАСС/. Внефракционный депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила о готовности участвовать в выборах президента Украины в 2019 году.

"Я готова взять на себя ответственность за страну и выставить свою кандидатуру на президентских выборах. В парламентских выборах будет участвовать моя политическая сила, - рассказала она в интервью польскому изданию Krytyka Polityczna. - Я верю, что эта сила не станет политической партией в классическом понимании, из одной такой я уже ушла, а в новые вступать не хочу. Я не вижу в них будущего и способности развиваться в верном направлении".

По словам Савченко, ее партия сможет изменить существующую политическую систему и перестроить государственную структуру. "Этот проект получит поддержку олигархов и СМИ. Мы только не станем следовать примеру других партий и говорить, будто не берем у них денег. Лгать нельзя", - подчеркнула украинский политик.

Следующие президентские выборы назначены на Украине на 31 марта 2019 году.

Ранее президент Украины Петр Порошенко, выступая на большой пресс-конференции в Киеве, уклонился от прямого ответа, будет ли он баллотироваться на второй срок. Он заявил, что пока еще рано говорить о потенциальных кандидатах в президенты.

Суд в РФ

Бывшая украинская военнослужащая Надежда Савченко была признана в России виновной по делу об убийстве в Донбассе журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, а также незаконном пересечении границы. 22 марта 2016 года Донецкий городской суд Ростовской области приговорил ее к 22 годам колонии общего режима. 25 мая президент РФ Владимир Путин по просьбе родственников погибших журналистов подписал указ о помиловании Савченко, после чего она вернулась в Киев.

Политическая карьера Савченко

Савченко ранее состояла в рядах "Батькивщины" и по ее спискам прошла в Раду. Однако в конце октября 2016 года написала заявление о выходе из партии, а 15 декабря была исключено из ее состава. Затем Рада исключила ее и из состава украинской делегации в ПАСЕ и из парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны после поездок Савченко в провозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики и переговоров с их руководством.

Савченко не пожелала расставаться с политической карьерой и в декабре представила во Львове гражданскую платформу "РУНА" ("Рух (движение) украинского народа" - прим. ТАСС). Однако уже 7 февраля этого года "РУНА" объявила о прекращении сотрудничества с Савченко "по причине разногласий в видении базовых идеологических и структурно-организационных основ".

13 апреля Савченко создала новую политическую партию - "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".