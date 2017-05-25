Президенту Аргентины стало плохо на инаугурации Ленина Морено в Эквадоре

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 мая. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Президент Аргентины Маурисио Макри был вынужден в среду временно покинуть церемонию вступления в должность президента Эквадора Ленина Морено из-за плохого самочувствия. Об этом сообщил представитель главы государства Иван Павловски.

"Президент участвовал в инаугурации Ленина Морено в Кито, который находится на высоте 2,8 тыс. метров над уровнем моря, в какой-то момент он почувствовал себя плохо", - сказал Павловски в эфире телеканала Todo Noticias.

По его словам, президент вышел из зала, где было очень душно, и его осмотрели дежурившие на месте врачи. Затем Макри выпил чай из листьев коки, который в странах Южной Америки употребляют для улучшения самочувствие в условиях высокогорья, и после того, как его состояние начало приходить в норму, вернулся на церемонию.

Павловски также отметил, что после завершения инаугурации врачи еще раз осмотрели Макри и рекомендовали ему покой. Тем не менее, как подчеркнул представитель президента, самочувствие главы государства не повлияло на его рабочий график.

С момента вступления в должность президента в декабре 2015 года Макри перенес две операции. В конце прошлого года ему удалили полип на голосовых связках, а в июне 2016 года он был прооперирован из-за травмы колена. Кроме того, в прошлом году президент был госпитализирован с аритмией и обращался за медицинской помощью в связи с трещиной в ребре, полученной в результате падения.