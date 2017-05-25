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Politico: Керри призвал американских студентов учить русский язык

Международная панорама
25 мая, 2:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Об этом экс-госсекретарь США заявил, выступая перед учащимися Школы управления им. Джона Кеннеди при Гарвардском университете

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Бывший госсекретарь США Джон Керри

Бывший госсекретарь США Джон Керри

© EPA/ALEX BRANDON/POOL

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Бывший госсекретарь США Джон Керри в ходе своего выступления перед американскими студентами дал им совет учить русский язык. Отрывки из его речи перед учащимися Школы управления им. Джона Кеннеди при Гарвардском университете в штате Массачусетс привела в среду газета Politico.

"Меня часто спрашивают, в чем секрет реального влияния на правительство. Что ж, все изменилось не так давно. Глядя сегодня на Белый дом, я бы сказал, что нужно купить учебник и учить русский язык", - заявил экс-госсекретарь.

Керри раскритиковал президента США Дональда Трампа: "Для главы государства, которое ввело первую поправку (к конституции США о свободе слова - прим. ТАСС), ненормально каждый день унижать журналистов и даже угрожать им. И это ненормально, когда главу ФБР бесцеремонно увольняют из-за того, что он расследовал влияние России на избирательную кампанию того самого человека, кто его уволил".

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