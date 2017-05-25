Опрос: Трампу пока не удается победить коррупцию и бюрократию в Вашингтоне

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ВАШИНГТОН, 25 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Президент США Дональд Трамп пока не может "осушить болото" вашингтонской коррупции, как он обещал до выборов. Это подтвердил новый опрос общественного мнения, проведенный Монмутским университетом 13-17 мая среди 1002 совершеннолетних американцев по всей стране.
Как объявили его организаторы, лишь 24% опрошенных считают, что коррупционное бюрократическое "болото" постепенно осушается. 32% напротив полагают, что ситуация становится только хуже. По мнению 35% респондентов, положение не меняется.
Одновременно выяснилось, что лишь около трети американцев довольны уровнем внимания со стороны президента к проблемам, важным лично для них. Почти две трети - 62% - полагают, что такого внимания с его стороны могло бы быть и побольше.
Рейтинг популярности Трампа колеблется сейчас у рекордно низких отметок. Обнародованные также в среду исследования по заказам журнала "Экономист" и телекомпании "Фокс" дали одинаковые результаты: 40% положительных отзывов против 53% отрицательных. Опрос Куиннипиакского университета принес еще более обескураживающие для Белого дома итоги: 37% к 55%.