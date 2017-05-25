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Темер: беспорядки в столице Бразилии поставили под угрозу жизнь и здоровье граждан

Международная панорама
25 мая, 2:59 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

Президент Бразилии также решил задействовать вооруженные силы для защиты людей и государственного имущества

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Президент Бразилии Мишел Темер

Президент Бразилии Мишел Темер

© EPA/Joédson Alves

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Президент Бразилии Мишел Темер заявил, что его распоряжение о применении вооруженных сил для обеспечения порядка в столице страны продиктовано необходимостью защиты граждан. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства, полученном в распоряжение ТАСС.

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"Манифестации, произошедшие сегодня в Бразилиа, как продемонстрировали СМИ, привели к актам насилия и вандализма, которые поставили под угрозу жизнь и здоровье работающих здесь служащих. В связи с этими обстоятельствами президент республики решил задействовать, согласно статье 142 Федеральной конституции, личный состав вооруженных сил с целью гарантировать физическую целостность людей, обеспечить их эвакуацию и защитить государственное имущество. Когда необходимость (в применении армии - прим. ТАСС) исчезнет, соответствующий указ будет отозван. Президент республики подчеркивает, что без колебаний воспользуется данными ему полномочиями всякий раз, как это будет необходимо", - отмечено в документе.

Ранее стало известно, что здания по меньшей мере трех федеральных ведомств пострадали от огня в результате поджога со стороны манифестантов, которые требовали отставки Темера и проведения досрочных выборов главы государства. Речь идет о министерстве сельского хозяйства, министерстве планирования и министерстве культуры. В каждом из трех случаев огонь к настоящему моменту был локализован.

Еще несколько ведомств были разграблены. Протестующие вынесли компьютеры из здания минсельхоза, разбили стекла в минфине, минтуризме и минтранспорте, а также разбросали по площади документы, украденные из минкультуры. Бразильские власти приняли решение эвакуировать всех сотрудников федеральных министерств из-за проходящих рядом антиправительственных протестов.

Военная полиция применила против манифестантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Протестующие собрались на площади Praa dos Tres Poderes (в переводе с португальского - Площадь трех властей), на которой расположены здания Национального конгресса (парламента страны) и Федерального верховного суда, а также рабочая резиденция главы государства Дворец Планалту. В результате беспорядков 49 человек пострадали, семеро были задержаны. По данным полиции, число участников акции составило 35 тыс., организаторы говорят о 150 тыс.

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