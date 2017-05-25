Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.05:
$ 56.27
€ 62.92
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Британские полицейские раскритиковали СМИ США за публикацию секретных данных о теракте

Международная панорама
25 мая, 3:02 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков

Американские СМИ, ссылаясь на неназванных чиновников, обнародовали имя подозреваемого в совершении теракта в Манчестере

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 25 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Распространение американскими СМИ строго конфиденциальных сведений о теракте в Манчестере наносит ущерб расследованию этого преступления и ведет к разглашению потенциальной доказательной базы. Об этом говорится в заявлении Совета шефов полиции Великобритании, распространенном вечером в среду.

Смотрите также

Повышенный уровень угрозы: как живет Лондон после теракта в Манчестере

"Мы глубоко ценим важные и доверительные отношения, которые у нас сложились с разведкой, правоохранительными органами и партнерами по вопросам безопасности по всему миру. Эти отношения позволяют нам взаимодействовать и делиться конфиденциальной и секретной информацией, которая дает нам возможность побеждать терроризм и защищать людей у себя дома и за рубежом. Но когда это доверие нарушается, то это подрывает эти отношения, подрывает и наше расследование, и доверие пострадавших, свидетелей и их семей," - сказано в заявлении Совета.

Американские СМИ предали гласности строго конфиденциальную информацию, связанную с преступлением в "Манчестер-арене". Со ссылкой на информацию неназванных чиновников в США, они огласили имя подозреваемого в совершении теракта Салмана Абеди, несмотря на то, что премьер-министр Великобритании заявила до этого, что пока не в интересах следствия обнародовать имя террориста.

В американскую прессу попали и связанные с расследованием фотографии, которые не предназначались для СМИ. Например, The New York Times опубликовала снимок предполагаемого детонатора взрывного устройства. Как сообщила газета Guardian, глава администрации графства Большой Манчестер Энди Бернэм не скрывал своего возмущения утечками в прессу этих сведений. "Это глубоко меня обеспокоило, и я выразил свою озабоченность по этому поводу послу США", - сообщил он.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел примерно в 22:35 по местному времени в понедельник (в 00:35 мск во вторник) сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. По последним данным, жертвами теракта стали 22 человека, 64 получили ранения, из которых 20 находятся в критическом состоянии.

Смотрите также

Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"

Расследование теракта на стадионе в Манчестере. Хроника событий

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Расследование теракта в Манчестере
Страны
США Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Politico: Керри призвал американских студентов учить русский язык
2
Пентагон сообщил о "непрофессиональном" перехвате истребителем РФ самолета ВВС США
3
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
4
Путин предложил провести индексацию зарплат бюджетникам, не затронутым "майскими указами"
5
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
6
ЦБ предложил снизить цену ОСАГО для опытных водителей и увеличить для молодых
7
По подозрению в убийстве девочки, найденной в реке в Краснодарском крае, задержан ее дядя
Темы дня
Загрузка...
Реклама