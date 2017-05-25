Британские полицейские раскритиковали СМИ США за публикацию секретных данных о теракте

ЛОНДОН, 25 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Распространение американскими СМИ строго конфиденциальных сведений о теракте в Манчестере наносит ущерб расследованию этого преступления и ведет к разглашению потенциальной доказательной базы. Об этом говорится в заявлении Совета шефов полиции Великобритании, распространенном вечером в среду.

"Мы глубоко ценим важные и доверительные отношения, которые у нас сложились с разведкой, правоохранительными органами и партнерами по вопросам безопасности по всему миру. Эти отношения позволяют нам взаимодействовать и делиться конфиденциальной и секретной информацией, которая дает нам возможность побеждать терроризм и защищать людей у себя дома и за рубежом. Но когда это доверие нарушается, то это подрывает эти отношения, подрывает и наше расследование, и доверие пострадавших, свидетелей и их семей," - сказано в заявлении Совета.

Американские СМИ предали гласности строго конфиденциальную информацию, связанную с преступлением в "Манчестер-арене". Со ссылкой на информацию неназванных чиновников в США, они огласили имя подозреваемого в совершении теракта Салмана Абеди, несмотря на то, что премьер-министр Великобритании заявила до этого, что пока не в интересах следствия обнародовать имя террориста.

В американскую прессу попали и связанные с расследованием фотографии, которые не предназначались для СМИ. Например, The New York Times опубликовала снимок предполагаемого детонатора взрывного устройства. Как сообщила газета Guardian, глава администрации графства Большой Манчестер Энди Бернэм не скрывал своего возмущения утечками в прессу этих сведений. "Это глубоко меня обеспокоило, и я выразил свою озабоченность по этому поводу послу США", - сообщил он.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел примерно в 22:35 по местному времени в понедельник (в 00:35 мск во вторник) сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. По последним данным, жертвами теракта стали 22 человека, 64 получили ранения, из которых 20 находятся в критическом состоянии.