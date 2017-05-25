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NYT: власти Нью-Йорка планируют установить новые защитные барьеры на Таймс-сквер

Международная панорама
25 мая, 3:17 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Кроме того, как сообщил представитель нью-йоркской полиции Стивен Дэвис, рассматривается вопрос об усилении мер безопасности вокруг небоскреба Empire State Building

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НЬЮ-ЙОРК, 25 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Мэрия Нью-Йорка рассматривает вопрос об установке дополнительных защитных заграждений на Таймс-сквер, где на прошлой неделе в результате наезда водителя на пешеходов одна женщина погибла и 22 человека получили травмы. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на заместителя начальника нью-йоркской полиции по вопросам разведки и борьбы с терроризмом Джона Миллера.

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По его словам, ситуация с обеспечением безопасности на Таймс-сквер "рассматривается с учетом резкой активизации пропаганды террористических групп, призывающих к совершению терактов с использованием большегрузных машин".

По данным газеты, один из возможных вариантов - полный запрет движения транспорта через Таймс-сквер, где расположены всемирно известные развлекательные и торговые центры.

Кроме того, как сообщил представитель нью-йоркской полиции Стивен Дэвис, рассматривается вопрос об усилении мер безопасности вокруг еще одной достопримечательности Нью-Йорка, привлекающей туристов, - небоскреба Empire State Building. В то же время он обратил внимание на то, что в случае установки металлических защитных заграждений на тротуарах они помешают быстрой эвакуации людей из высотных зданий при возникновении чрезвычайной ситуации.

Схожесть с терактами в Европе

Поводом для обсуждения в мэрии вопроса о дополнительных мерах безопасности в Нью-Йорке стал инцидент в минувший четверг, когда отставной американский военный, 26-летний Ричард Рохас, управлявший автомобилем Honda Accord в состоянии наркотического опьянения, на высокой скорости выехал на тротуар на Таймс-сквер на пересечении 45-й улицы и Бродвея. В результате 22 человека получили травмы разной степени тяжести, а 18-летняя девушка погибла на месте. Рохасу предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство.

Нью-йоркские власти и представители ФБР сразу после ДТП заявили, что не считают этот инцидент связанным с терроризмом. Однако инцидент напоминает ряд недавних терактов в Европе.

В Лондоне у стен британского парламента 22 марта 52-летний Халид Масуд за рулем автомобиля сбил прохожих и трех полицейских на Вестминстерском мосту. Вооруженный ножом террорист после этого убил полицейского и попытался проникнуть в Палату общин. Стражи порядка застрелили нападавшего, в результате его действий погибли пять человек и около 50 пострадали.

7 апреля угнанный грузовик совершил наезд на людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма, проехав по ней 550 метров. По данным полиции, были ранены 15 человек, пятеро погибли. По делу о теракте прокуратурой задержан предполагаемый водитель, 39-летний Рахмат Акилов из Узбекистана.

В Ницце 14 июля 2016 года придерживавшийся радикальных исламистских взглядов Мохаммед Бухлель врезался на грузовике в толпу людей, собравшихся полюбоваться салютом с Английской набережной в день национального праздника Франции. Под колесами 19-тонной машины погибли 86 человек, в том числе много детей. Тогда пострадали 458 человек.

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