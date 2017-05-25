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Американский минфин изучает заказы Ирана на покупку самолетов Boeing и Airbus

Международная панорама
25 мая, 3:56 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

В случае с Boeing и Airbus потребуются лицензии, сделки находятся на рассмотрении, сообщил глава ведомства Стивен Мнучин

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ВАШИНГТОН, 25 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Министерство финансов США изучает размещенные Ираном заказы на приобретение самолетов американской авиакомпании Boeing и европейского концерна Airbus. Об этом заявил в среду министр финансов Стивен Мнучин, выступая в комитете Палаты представителей Конгресса США.

"В случае с Boeing и Airbus потребуются лицензии, и они (сделки) находятся на рассмотрении", - отметил глава ведомства в связи с существующими санкциями против Исламской Республики. Вашингтонская администрация в данный момент проводит пересмотр своей политики в отношении Тегерана.

Министерство финансов должно одобрить соглашения и предоставить разрешение (лицензии) на проведение сделок по экспорту гражданских воздушных судов в Иран. Такие лицензии охватывают летательные средства, произведенные в Соединенных Штатах или в других странах с американским участием, имеющие фиксированное крыло.

В июне прошлого года стало известно, что Иран разместил у Boeing заказ на 100 самолетов, его стоимость оценивается в $25 млрд. Тегеран также заказал 118 коммерческих пассажирских самолетов у главного конкурента американской компании - европейского концерна Airbus. Стоимость сделки оценивается в €22 млрд.

В сентябре минфин США начал выдавать лицензии Ирану на экспорт первых партий самолетов Boeing. Однако нынешняя администрация США решила приостановить процесс выдачи и вновь изучить эти сделки.

Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана был принят 14 июля 2015 года в Вене. Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. 16 января 2016 года было объявлено о начале реализации сделки, Вашингтон отменил санкции, наложенные на Иран в связи с его ядерной программой.

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