ABC: в доме исполнителя теракта в Манчестере нашли цех по изготовлению взрывных устройств

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы Великобритании нашли мастерскую по изготовлению взрывных устройств в доме исполнителя теракта в Манчестере 22-летнего Салмана Абеди. Об этом сообщил телеканал ABC.
По его сведениям, у Абеди было найдено достаточно взрывчатки, чтобы изготовить еще несколько бомб.
Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" произошел в понедельник вечером. Бомба сработала за пределами концертного зала в фойе. Жертвами теракта, по последней информации, стали 22 человека, 64 были ранены.