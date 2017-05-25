Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.05:
$ 56.27
€ 62.92
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ABC: в доме исполнителя теракта в Манчестере нашли цех по изготовлению взрывных устройств

Международная панорама
25 мая, 4:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

По данным телеканала, в доме Салмана Абеди обнаружили достаточно взрывчатки для создания еще нескольких бомб

Поделиться
Материал из 1 страницы
Салман Абеди

Салман Абеди

© AP

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы Великобритании нашли мастерскую по изготовлению взрывных устройств в доме исполнителя теракта в Манчестере 22-летнего Салмана Абеди. Об этом сообщил телеканал ABC.

По его сведениям, у Абеди было найдено достаточно взрывчатки, чтобы изготовить еще несколько бомб.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" произошел в понедельник вечером. Бомба сработала за пределами концертного зала в фойе. Жертвами теракта, по последней информации, стали 22 человека, 64 были ранены.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Расследование теракта в Манчестере
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Politico: Керри призвал американских студентов учить русский язык
2
Пентагон сообщил о "непрофессиональном" перехвате истребителем РФ самолета ВВС США
3
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
4
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
5
ЦБ предложил снизить цену ОСАГО для опытных водителей и увеличить для молодых
6
По подозрению в убийстве девочки, найденной в реке в Краснодарском крае, задержан ее дядя
7
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
Темы дня
Загрузка...
Реклама