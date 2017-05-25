ABC: в доме исполнителя теракта в Манчестере нашли цех по изготовлению взрывных устройств

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы Великобритании нашли мастерскую по изготовлению взрывных устройств в доме исполнителя теракта в Манчестере 22-летнего Салмана Абеди. Об этом сообщил телеканал ABC.

По его сведениям, у Абеди было найдено достаточно взрывчатки, чтобы изготовить еще несколько бомб.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" произошел в понедельник вечером. Бомба сработала за пределами концертного зала в фойе. Жертвами теракта, по последней информации, стали 22 человека, 64 были ранены.