Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.05:
$ 56.27
€ 62.92
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперты: ущерб от международной вирусной атаки WannaCry превысил $1 млрд

Международная панорама
25 мая, 4:27 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Американские специалисты не исключают проведения в будущем аналогичных действий со стороны хакеров

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/RITCHIE B. TONGO

ВАШИНГТОН, 25 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Недавняя массовая кибератака на компьютеры с операционной системой Windows с использованием вируса WannaCry привела к ущербу, размер которого превысил $1 млрд. Об этом сообщила информационная служба McClatchy со ссылкой на американских экспертов.

Смотрите также

Кибератака мирового масштаба: вирус WannaCry и как от него защититься

По их словам, в результате начавшейся 12 мая кибератаки менее чем за неделю были заражены до 300 тыс. компьютеров по меньшей мере в 150 странах. При этом американские специалисты не исключают проведения в будущем аналогичных действий со стороны хакеров. "Предполагаемый ущерб, нанесенный WannaCry всего за первые четыре дня, превысил $1 млрд, учитывая масштабные остановки производства в крупных организациях по всему миру", - отметил руководитель компании KnowBe4 Стью Сьюверман. В свой анализ он включил потерю данных, снижение производительности, сбои в работе организаций, судебные экспертизы, репутационный ущерб и другие факторы.

Группа хакеров, скрывающихся под псевдонимом Shadow Brokers, еще в прошлом году выложила программное обеспечение (ПО), использовавшееся для хакерской атаки. Это ПО, как сообщили сами хакеры, было разработано Агентством национальной безопасности США. Затем в него, по мнению специалистов, был внесен ряд улучшений, после чего и появился WannaCry.

12 мая хакеры с помощью вируса атаковали компьютеры по всему миру. Для снятия блокировки с зараженных компьютеров злоумышленники требовали перечислить $600 в криптовалюте Bitcoin (биткоин), угрожая в противном случае полностью стереть информацию с жесткого диска зараженного компьютера. Наибольшее число попыток взлома было зафиксировано в России.

Однако, по данным американских экспертов, злоумышленникам поступило всего 302 платежа в размере примерно $116,5 тыс.

Смотрите также

"Ъ": информационная инфраструктура РФ была готова противостоять вирусу WannaCry

В Австрии вирус WannaCry нарушил работу систем на автозаправках

СМИ: имитирующий WannaCry вирус заразил 200 тыс. компьютеров

Минобороны РФ выявило и оперативно заблокировало все атаки вируса WannaCry

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Всемирная атака хакеров
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Politico: Керри призвал американских студентов учить русский язык
2
Пентагон сообщил о "непрофессиональном" перехвате истребителем РФ самолета ВВС США
3
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
4
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
5
ЦБ предложил снизить цену ОСАГО для опытных водителей и увеличить для молодых
6
По подозрению в убийстве девочки, найденной в реке в Краснодарском крае, задержан ее дядя
7
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
Темы дня
Загрузка...
Реклама