В Бразилии оппозиция требует отменить указ Темера об участии армии в обеспечения порядка

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Депутаты от оппозиционной бразильской Партии социализма и свободы внесли на рассмотрение нижней палаты Национального конгресса (парламента) страны документ, требующий отменить распоряжение президента Мишела Темера о привлечении армии для обеспечения порядка в столице республики. Об этом сообщила на своем сайте газета Globo.

Парламентарии называют распоряжение главы государства противоречащим основному закону Бразилии. "Согласно конституции 1988 года, в функции вооруженных сил не входит подавление народных манифестаций. Этот Национальный конгресс не должен терпеть авторитарные меры, подобные этой, направленные на ограничение священной свободы собраний. Правительство Мишела Темера нарушает принципы бразильской демократии", - говорится в декрете, составленном депутатами.

Ранее в столице Бразилии произошли масштабные беспорядки. Здания трех федеральных ведомств пострадали от огня в результате поджога со стороны манифестантов, которые требовали отставки Темера

Еще несколько ведомств были разграблены.

В результате беспорядков 49 человек пострадали, семеро были задержаны. По данным полиции, число участников акции составило 35 тыс., организаторы говорят о 150 тыс.