Абэ на встрече лидеров G7 хочет возглавить дискуссию по проблеме КНДР

ТОКИО, 25 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ хочет возглавить дискуссию по проблеме КНДР на предстоящем саммите G7. Об этом сам глава правительства заявил перед отлетом в Италию.

"Мы совместно ответим на эту огромную для всего мира угрозу. И я хотел бы возглавить дискуссию по этой проблеме", - подчеркнул Абэ.

Глава японского правительства также отметил, что намеревается донести до коллег по Группе семи решимость, с которой Япония готова противостоять международному терроризму.

Саммит G7 пройдет 26-27 в итальянском Таормине.