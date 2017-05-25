Абэ на встрече лидеров G7 хочет возглавить дискуссию по проблеме КНДР

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ТОКИО, 25 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ хочет возглавить дискуссию по проблеме КНДР на предстоящем саммите G7. Об этом сам глава правительства заявил перед отлетом в Италию.
"Мы совместно ответим на эту огромную для всего мира угрозу. И я хотел бы возглавить дискуссию по этой проблеме", - подчеркнул Абэ.
Глава японского правительства также отметил, что намеревается донести до коллег по Группе семи решимость, с которой Япония готова противостоять международному терроризму.
Саммит G7 пройдет 26-27 в итальянском Таормине.