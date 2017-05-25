За день протестов в Венесуэле погибли два человека

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МЕХИКО, 25 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. По меньшей мере два человека погибли в ходе антиправительственных манифестаций в ряде регионов Венесуэлы. Как сообщила электронная версия газеты El Nacional, в штате Боливар был застрелен 22-летний студент, а в штате Сулия - 24-летний бухгалтер. В столице страны более 60 человек получили травмы в ходе столкновений с силами безопасности.
Ранее генеральный прокурор страны Луиса Ортега Диас рассказала, что насилие и беспорядки во время акций протеста с начала апреля унесли жизни 55 человек. В числе погибших оказались 52 гражданских лица и три сотрудника правоохранительных органов. Пострадали порядка тысячи человек, в том числе 229 силовиков.
Согласно подсчетам неправительственных организаций, число задержанных с начала апреля превысило 2,6 тыс. человек, из них более тысячи до сих пор остаются под стражей.