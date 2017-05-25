Журналист The Guardian заявил, что кандидат в конгрессмены США напал на него и разбил очки

НЬЮ-ЙОРК, 25 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Журналист американского издания британской газеты The Guardian Бен Джейкобс утверждает, что кандидат в члены Палаты представителей Конгресса США от штата Монтана Грег Джианфорте напал на него при попытке взять интервью, разбив при этом репортеру очки. Об этом работник СМИ заявил телекомпании MSNBC.

Инцидент произошел в городе Бозмен на мероприятии, проходившем в рамках кампании республиканца по борьбе за кресло конгрессмена. По словам журналиста, при попытке задать кандидату вопрос тот начал вести себя агрессивно, сильно толкнул репортера, в результате чего он упал, разбил очки и сильно ушиб руку. После происшествия журналист опубликовал аудиозапись, на которой слышно, как Джианфорте заявляет, что "сыт по горло" такими людьми, как Джейкобс, а также требует от него "убираться отсюда".

Представитель кампании кандидата Шейн Скенлон выступила с заявлением по поводу инцидента, заявив, что в нем виноват журналист. По ее словам, Джейкобс без разрешения ворвался в помещение, где Джианфорте давал интервью другому репортеру, начал "агрессивно тыкать ему в лицо диктофоном и задавать раздражающие вопросы". Джианфорте попросил журналиста прекратить, после чего попытался выхватить у него записывающее устройство, однако Джейкобс схватил политика за руку, в результате чего они оба упали на пол, рассказала Скенлон. "Печально, что такое агрессивное поведение со стороны либерального журналиста привело к подобной сцене", - отметила она.

Джейкобс уверяет, что Джианфорте буквально повалил его на пол. Как заявил журналист, после происшествия ему пришлось обратиться в больницу. Расследованием инцидента занялось управление шерифа округа Галлатин в Монтане.

56-летний Джианфорте является известным американским инженером и бизнесменом, который решил пойти в политику и побороться за кресло члена Палаты представителей Конгресса от одного из округов Монтаны. Данное место стало вакантным, после того как теперь уже бывший конгрессмен Райан Зинке занял должность министра внутренних дел в администрации президента Дональда Трампа.