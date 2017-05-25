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Столтенберг: НАТО приветствует контакты на высоком уровне стран альянса с Россией

Международная панорама
25 мая, 7:03 дата обновления: 25 мая, 7:30 UTC+3

Генсек НАТО напомнил, что после двух лет без заседаний Совета Россия - НАТО в 2016 году удалось созвать четыре встречи, на которых была "хорошая и откровенная атмосфера"

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

© AP Photo/Virginia Mayo

БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян, Денис Дубровин/. НАТО приветствует двусторонние контакты на высоком уровне государств альянса с Россией. Об этом заявил в эксклюзивном интервью ТАСС генсек НАТО Йенс Столтенберг в преддверии саммита альянса 25 мая.

"Я приветствую двусторонние контакты на высоком уровне между странами НАТО и Россией. Мы видели различные встречи, в том числе на уровне министров иностранных дел. Некоторые из глав МИД встречались с президентом РФ Владимиром Путиным", - сказал он.

"НАТО стремится к более конструктивным и кооперативным отношениям с Россией. И это одна из причин, почему мы продолжаем наш диалог с Россией. Это непросто, но именно поэтому так важно, ведь мы решаем целый ряд проблем, включая Украину и необходимость повышения прозрачности и предсказуемости нашей военной деятельности. Мы должны решить эти проблемы, чтобы быть способными снизить напряжение и улучшить отношения", - подчеркнул он.

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"Я как норвежский политик знаю, что возможно иметь прагматичные рабочие отношения с Россией. Норвегия развивала их с РФ много десятилетий, даже во время холодной войны у нас были хорошие рабочие отношения по многим вопросам: границы, безвизовые поездки для людей в приграничных районах, энергетика, рыболовство и другие направления. Даже по военным вопросам между Норвегией и Россией было сотрудничество, и оно есть до сих пор. Значит, это возможно, мы видели это раньше и поэтому продолжим к этому идти", - отметил он.

Генсек НАТО напомнил, что после двух лет без заседаний Совета Россия - НАТО (СРН) в 2016 году удалось созвать четыре встречи. "Я думаю, там была хорошая и откровенная атмосфера. Мы обсудили Украину, а также проинформировали друг друга о прошедших учениях, рассмотрели возможности взаимного информирования о будущих учениях и провели брифинги по российским дивизиям в Западном военном округе и боевым группам НАТО в Восточной Европе. Думаю, это был по крайне мере один шаг в верном направлении", - сказал он.

"Наш сигнал заключается в том, что у нас есть двойной подход: НАТО нужны единство (между странами альянса), сдерживание (в отношении России) и защита союзников, но в то же время мы стремимся к диалогу, потому что Россия - наш сосед, которым она была и остается. Россия - сосед, с которым мы хотели бы развивать лучшие отношения", - подчеркнул Столтенберг.

Йенс Столтенберг также сказал, что Норвегия помнит помощь Красной армии в освобождении страны от фашизма в годы Второй мировой войны и ежегодно отмечает это. "Я работал с Россией по разным направлениям. У России великая история, великая культура, это страна, которая помогала освободить Норвегию во Второй мировой войне. Красная армия пришла и освободила Норвегию, мы помним это, и мы отмечаем это каждый год", - заявил он.

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