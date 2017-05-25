Генштаб КНДР: Южная Корея устроила провокацию в районе демаркационной линии

ПХЕНЬЯН, 25 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Южная Корея устроила провокацию в районе военной демаркационной линии в демилитаризованной зоне. Об этом заявил представитель Генерального штаба Корейской народной армии (КНА).

23 мая примерно в 16:00 (10:00 мск), по данным Сеула, южнокорейские подразделения обнаружили и открыли огонь по неопознанному летающему объекту. В действительности, отметил представитель генштаба КНА, "там в это время пролетала стая птиц". В Пхеньяне уверены, что "никто не поверит бредовым утверждения южнокорейских властей об НЛО, летевшем со стороны КНДР".

Такие провокационные действия Сеула, подчеркивается в заявлении, "обостряют и без того напряженную ситуацию в районе демаркационной линии, где сосредоточены крупные соединения войск Севера и Юга". Генштаб предупредил, что Пхеньян "будет бдительно следить за действиями южнокорейского режима, который нацелен на обострение отношений с соотечественниками на Севере".

23 мая южнокорейские военные открыли предупредительный огонь по "неопознанному объекту", летящему с территории КНДР и пересекшему границу между двумя странами. После этого информагентство Рёнхап сообщило, что запущенный с территории КНДР неопознанный объект, по-видимому, был воздушным шаром с пропагандистскими листовками.

Инцидент произошел в районе демилитаризованной зоны шириной в четыре км, которая растянулась через Корейский полуостров на 241 км. Ее ось - "военная демаркационная линия", официально зафиксированная Соглашением о перемирии 27 июля 1953 года в ныне уже не существующем селении под названием Пханмунджом.

В результате подписания этого документа завершилась продолжавшаяся трехлетняя война между Южной Кореей, а фактически между Соединенными Штатами, воевавшими под флагом ООН, и Северной Кореей, поддержанной Китаем и СССР.