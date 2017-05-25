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Генсек НАТО: отказ РФ от поддержки Донбасса стал бы важным шагом к улучшению отношений

Международная панорама
25 мая, 7:29 UTC+3 БРЮССЕЛЬ Ася Арутюнян, Денис Дубровин

Такое заявление Йенс Столтенберг сделал в преддверии саммита альянса

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

© EPA/OLIVIER HOSLET

БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян, Денис Дубровин/. Отказ России от поддержки Донбасса стал бы самым важным шагом для улучшения отношений с НАТО. Об этом заявил в интервью ТАСС генсек НАТО Йенс Столтенберг в преддверии саммита альянса 25 мая.

"Когда Россия начнет соблюдать границы (Украины - прим. ТАСС) и прекратит поддерживать и финансировать сепаратистов на Востоке Украины, это будет самый важный шаг для улучшения отношений между Россией и НАТО", - заявил генсек.

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