Генсек НАТО: отказ РФ от поддержки Донбасса стал бы важным шагом к улучшению отношений

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БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян, Денис Дубровин/. Отказ России от поддержки Донбасса стал бы самым важным шагом для улучшения отношений с НАТО. Об этом заявил в интервью ТАСС генсек НАТО Йенс Столтенберг в преддверии саммита альянса 25 мая.
"Когда Россия начнет соблюдать границы (Украины - прим. ТАСС) и прекратит поддерживать и финансировать сепаратистов на Востоке Украины, это будет самый важный шаг для улучшения отношений между Россией и НАТО", - заявил генсек.