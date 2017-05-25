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Постпред США при ООН в ходе визита в Турцию едва не нарушила границу Сирии

Международная панорама
25 мая, 7:49 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин

Во время пребывания на нейтральной полосе Никки Хейли наблюдала за транспортировкой гуманитарной помощи в Сирию через пограничный пункт в Баб аль-Хаве

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ООН, 25 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в среду в рамках поездки на Ближний Восток посетила нейтральную полосу между Сирией и Турцией, едва не нарушив границу. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По его данным, дипломат прибыла на границу в кортеже из бронированных автомобилей. Выйдя из машины, она остановилась всего "в нескольких футах" от места, где начинается сирийская земля, став, по утверждению агентства, "самым высокопоставленным чиновником США, который настолько близко подходил к сирийской территории за последние годы". "Подчеркнув, что это опасно, представители сил безопасности стремительно увезли ее от границы после того, как были замечены приближавшиеся автомобили без опознавательных знаков", - передало AP.

В ходе пребывания на нейтральной полосе постпред США наблюдала за транспортировкой гуманитарной помощи в Сирию через пограничный пункт в Баб аль-Хаве. В рамках визита в Турцию она также посетила лагерь беженцев, в котором проживают около 8,4 тысяч человек. Кроме того, она приняла участие в церемонии открытия школы, построенной на деньги США, в городе Адана на юге страны.

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Хейли, Никки
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