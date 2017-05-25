Столтенберг: НАТО не считает ошибкой семимесячные бомбардировки Ливии в 2011 году

БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян, Денис Дубровин/. НАТО не считает ошибкой воздушную кампанию в Ливии в 2011 году. В эксклюзивном интервью ТАСС генсек альянса Йенс Столтенберг возложил ответственность за хаос в Ливии на режим Муаммара Каддафи, правившего страной в течение 42 лет, на самих ливийцев и на международное сообщество, не оказавшее Ливии достаточной помощи после войны.

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"Если кто и разрушил государственные структуры и институты в Ливии, то это был (ливийский лидер Муаммар) Каддафи. 42 года диктатуры, которые закончились гражданской войной и привели к разрушению всех сильных (государственных) институтов, если они вообще были в Ливии, особенно институтов гражданского общества, - отметил он. - НАТО начала воздушную кампанию после получения четкого мандата ООН, это было поддержано такими региональными организациями, как Лига арабских государств, там были участники из стран Персидского залива и других стран региона, и мы очень четко выполнили мандат ООН".

Отвечая на вопрос, каким образом мандат ООН, предполагавший установление в Ливии бесполетной зоны для защиты гражданского населения, дал НАТО право уничтожать наземную технику ливийских правительственных сил, Столтенберг ответил: "В этом мандате также говорилось про использование всех необходимых инструментов для защиты гражданского населения. Мы защитили население. Нужно помнить, что Ливия была уже на стадии гражданской войны, когда мы пришли туда, и сегодня мы видим в Сирии, чем это могло кончиться".

Впрочем, генсек согласился, что Ливия - это не лучший пример для подражания, однако подчеркнул, что число погибших гражданских лиц за эти годы в Ливии меньше, чем в Сирии.

По мнению Столтенберга, ответственность за продолжающийся по сей день хаос в Ливии несет не столько НАТО, сколько "все международное сообщество, которое приложило недостаточно усилий для строительства государственных институтов, создания местных сил безопасности и для стабилизации Ливии". "Это ответственность всего международного сообщества - ООН, ЕС, НАТО и других, включая ливийцев, которые во многом недооценили проблемы", - сказал он, подчеркнув, что НАТО изучает способы, как помочь признанному ООН правительству, чтобы "построить институты, обеспечить политический контроль над вооруженными силами и поддержать усилия по поиску мирного решения конфликта".

Первые авиаудары по правительственным войскам Ливии в поддержку повстанцев из Бенгази нанесли ВВС Франции и Великобритании 19 марта 2011 года, 31 марта боевые действия были переданы под контроль НАТО. Операция, получившая название "Объединенный защитник", была рассчитана на 90 дней, но в итоге растянулась на семь месяцев. По официальным данным альянса, в ходе операции было проведено свыше 26 тыс. вылетов авиации, из них около 10 тыс. для нанесения ударов, в результате которых самолеты НАТО уничтожили 5,9 тыс. "военных целей". Операция завершилась только после физического уничтожения Каддафи ливийскими повстанцами.