Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.05:
$ 56.27
€ 62.92
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Число задержанных по делу о теракте в Манчестере достигло восьми человек

Международная панорама
25 мая, 8:47 UTC+3 ЛОНДОН ТАСС Илья, Дмитрячев

Ранее в полиции сообщили, что женщина, задержанная в связи терактом на "Манчестер-Арене", отпущена без предъявления обвинений

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Carl Court/Getty Images

ЛОНДОН, 25 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев /. Правоохранительные органы задержали еще двух человек в рамках расследования теракта, совершенного в Манчестере 22 мая. Об этом сообщила в четверг полиция Большого Манчестера в Twitter.

"Этим утром мы проводили обыски по адресу в районе Витингтона, один мужчина был арестован. Другой мужчина был также арестован в Манчестере сегодняшним утром в связи с расследованием", - сообщила полиция.

Ранее в Twitter она информировала, что женщина, задержанная в связи терактом на "Манчестер-Арене", отпущена без предъявления обвинений.

Таким образом, общее число подозреваемых, находящихся под стражей, достигло восьми человек.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел примерно в 22:35 по местному времени в понедельник (в 00:35 мск во вторник) сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. По последним данным, жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 64 получили ранения, из которых 20 находятся в критическом состоянии.

Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Расследование теракта в Манчестере
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Politico: Керри призвал американских студентов учить русский язык
2
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
3
Пентагон сообщил о "непрофессиональном" перехвате истребителем РФ самолета ВВС США
4
Новокузнецкий "Металлург" и "Медвешчак" исключены из КХЛ
5
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
6
Генсек НАТО: отказ РФ от поддержки Донбасса стал бы важным шагом к улучшению отношений
7
ЦБ предложил снизить цену ОСАГО для опытных водителей и увеличить для молодых
Темы дня
Загрузка...
Реклама