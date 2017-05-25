Число задержанных по делу о теракте в Манчестере достигло восьми человек

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ЛОНДОН, 25 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев /. Правоохранительные органы задержали еще двух человек в рамках расследования теракта, совершенного в Манчестере 22 мая. Об этом сообщила в четверг полиция Большого Манчестера в Twitter.
"Этим утром мы проводили обыски по адресу в районе Витингтона, один мужчина был арестован. Другой мужчина был также арестован в Манчестере сегодняшним утром в связи с расследованием", - сообщила полиция.
Ранее в Twitter она информировала, что женщина, задержанная в связи терактом на "Манчестер-Арене", отпущена без предъявления обвинений.
Таким образом, общее число подозреваемых, находящихся под стражей, достигло восьми человек.
Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел примерно в 22:35 по местному времени в понедельник (в 00:35 мск во вторник) сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. По последним данным, жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 64 получили ранения, из которых 20 находятся в критическом состоянии.
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Further update pic.twitter.com/t2F5cxyJXv— G M Police (@gmpolice) 25 мая 2017 г.