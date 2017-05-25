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Кандидату в конгрессмены США предъявлено обвинение за нападение на журналиста Guardian

Международная панорама
25 мая, 10:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

В случае вынесения обвинительного приговора, максимальным наказанием, которое грозит Грегу Джианфорте, станет штраф в размере $500 и лишение свободы сроком на шесть месяцев.

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Грег Джианфорте

Грег Джианфорте

© AP Photo/Bobby Caina Calvan

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Кандидат в члены Палаты представителей Конгресса США от штата Монтана Грег Джианфорте обвиняется в нападении на журналиста британской газеты Guardian Бена Джейкобса. Об этом в среду говорится в заявлении управления шерифа округа Галлатин в Монтане.

Согласно документу, в среду Джианфорте получил повестку в суд, предстать перед которым он должен до 7 июня. В случае вынесения обвинительного приговора, максимальным наказанием, которое грозит кандидату в члены Палаты представителей Конгресса, станет штраф в размере $500 и лишение свободы сроком на шесть месяцев.

Инцидент произошел в городе Бозмен на мероприятии, проходившем в рамках кампании Джианфорте по борьбе за кресло конгрессмена. По словам журналиста, при попытке задать Джианфорте вопрос, тот начал вести себя агрессивно, толкнул репортера, в результате чего тот упал, разбил очки и ушиб руку. После происшествия корреспондент опубликовал аудиозапись, на которой слышно, как республиканец Джианфорте заявляет, что "сыт по горло" такими людьми, как Джейкобс, и требует от него "убираться отсюда".

Представитель кампании кандидата Шейн Скенлон выступила с заявлением по поводу инцидента, заявив, что в нем виноват журналист. По ее словам, Джейкобс без разрешения ворвался в помещение, где Джианфорте давал интервью другому репортеру, начал "агрессивно тыкать ему в лицо диктофоном и задавать раздражающие вопросы".

56-летний Джианфорте является известным в США инженером и бизнесменом, который решил пойти в политику и побороться за кресло члена Палаты представителей Конгресса от одного из округов Монтаны. Данное место стало вакантным после того, как теперь уже бывший конгрессмен Райан Зинке занял должность министра внутренних дел в администрации президента Дональда Трампа.

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