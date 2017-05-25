Кандидату в конгрессмены США предъявлено обвинение за нападение на журналиста Guardian

Контейнерооборот порта Гамбург в I квартале составил 2,2 млн TEUТранспорт 25 мая, 11:07
ВФЛА: рабочая группа IAAF подтвердила свой приезд в Россию в середине июняСпорт 25 мая, 10:57
Минобороны поддержало проведение военно-технического шоу на Дне танкиста в Нижнем ТагилеНовости Урала 25 мая, 10:56
ВЦИОМ: более трети россиян назвали приговор Соколовскому адекватнымОбщество 25 мая, 10:48
Клуб КХЛ "Куньлунь" может провести в Шанхае все домашние матчи сезона-2017/18Спорт 25 мая, 10:44
Более 170 домов сгорели в Сибири, свыше пяти тысяч удалось отстоятьПроисшествия 25 мая, 10:43
Бюро ООН по борьбе с терроризмом может возглавить представитель РоссииПолитика 25 мая, 10:36
Консультанты предсказали рост рынка экологичной упаковкиСоциальная ответственность 25 мая, 10:34
Концепция индивидуального пенсионного капитала внесена в правительствоЭкономика и бизнес 25 мая, 10:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Кандидат в члены Палаты представителей Конгресса США от штата Монтана Грег Джианфорте обвиняется в нападении на журналиста британской газеты Guardian Бена Джейкобса. Об этом в среду говорится в заявлении управления шерифа округа Галлатин в Монтане.
Согласно документу, в среду Джианфорте получил повестку в суд, предстать перед которым он должен до 7 июня. В случае вынесения обвинительного приговора, максимальным наказанием, которое грозит кандидату в члены Палаты представителей Конгресса, станет штраф в размере $500 и лишение свободы сроком на шесть месяцев.
Инцидент произошел в городе Бозмен на мероприятии, проходившем в рамках кампании Джианфорте по борьбе за кресло конгрессмена. По словам журналиста, при попытке задать Джианфорте вопрос, тот начал вести себя агрессивно, толкнул репортера, в результате чего тот упал, разбил очки и ушиб руку. После происшествия корреспондент опубликовал аудиозапись, на которой слышно, как республиканец Джианфорте заявляет, что "сыт по горло" такими людьми, как Джейкобс, и требует от него "убираться отсюда".
Представитель кампании кандидата Шейн Скенлон выступила с заявлением по поводу инцидента, заявив, что в нем виноват журналист. По ее словам, Джейкобс без разрешения ворвался в помещение, где Джианфорте давал интервью другому репортеру, начал "агрессивно тыкать ему в лицо диктофоном и задавать раздражающие вопросы".
56-летний Джианфорте является известным в США инженером и бизнесменом, который решил пойти в политику и побороться за кресло члена Палаты представителей Конгресса от одного из округов Монтаны. Данное место стало вакантным после того, как теперь уже бывший конгрессмен Райан Зинке занял должность министра внутренних дел в администрации президента Дональда Трампа.