Центр кризисного реагирования ОДКБ начнет работу в ближайшее время

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Центр кризисного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начнет работу в ближайшее время, сообщил ТАСС генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров.

Он отметил, что важной составляющей системы коллективной безопасности от вызовов и угроз, не связанных с внешней агрессией, является созданный и развивающийся с 2010 года механизм кризисного реагирования ОДКБ.

"В рамках этой работы осуществляется оптимизация алгоритмов функционирования уставных органов Организации и государств - членов по решению антикризисных задач, включая оказание всех видов помощи. Повышению эффективности усилий Организации в этой области будет способствовать запуск в скором времени работы Центра кризисного реагирования ОДКБ", - подчеркнул Хачатуров.