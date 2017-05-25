Центр кризисного реагирования ОДКБ начнет работу в ближайшее время

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Центр кризисного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начнет работу в ближайшее время, сообщил ТАСС генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров.
Он отметил, что важной составляющей системы коллективной безопасности от вызовов и угроз, не связанных с внешней агрессией, является созданный и развивающийся с 2010 года механизм кризисного реагирования ОДКБ.
"В рамках этой работы осуществляется оптимизация алгоритмов функционирования уставных органов Организации и государств - членов по решению антикризисных задач, включая оказание всех видов помощи. Повышению эффективности усилий Организации в этой области будет способствовать запуск в скором времени работы Центра кризисного реагирования ОДКБ", - подчеркнул Хачатуров.