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Более 25 тыс. военных входят в Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ

Международная панорама
25 мая, 10:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Еще 3,5 тыс. человек входят в миротворческие силы

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ насчитывают более 22 тыс. военных, еще 3,5 тыс. человек входят в миротворческие силы, сообщил ТАСС генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Юрий Хачатуров.

По его словам, сложная военно-политическая обстановка в мире, в том числе в непосредственной близости от зоны ответственности ОДКБ, актуализирует задачу гарантированного обеспечения военной безопасности государств - членов организации. "Для ее решения в ОДКБ за четверть века сформирован отвечающий своему предназначению силовой потенциал. Его основу составляют войска (Коллективные силы) ОДКБ с интегрированными в их состав контингентами национальных Вооруженных сил, региональными и коалиционными войсковыми группировками и необходимыми военными системами (управления, связи, ПВО, всестороннего обеспечения)", - пояснил генсек.

"В составе созданных на коалиционной основе военных группировок сформированы: Коллективные силы оперативного реагирования - более 22 тыс. человек, миротворческие силы - более 3,5 тыс. человек и коллективные авиационные силы", - перечислил Хачатуров.

Он подчеркнул, что "в рамках развития военного сотрудничества стран-участниц организации реализуются масштабные проекты по формированию и развитию систем управления, связи, ПВО, материально-технического и тылового обеспечения коллективных сил ОДКБ".

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Хачатуров, Юрий Григорьевич
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