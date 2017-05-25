Более 25 тыс. военных входят в Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ насчитывают более 22 тыс. военных, еще 3,5 тыс. человек входят в миротворческие силы, сообщил ТАСС генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Юрий Хачатуров.
По его словам, сложная военно-политическая обстановка в мире, в том числе в непосредственной близости от зоны ответственности ОДКБ, актуализирует задачу гарантированного обеспечения военной безопасности государств - членов организации. "Для ее решения в ОДКБ за четверть века сформирован отвечающий своему предназначению силовой потенциал. Его основу составляют войска (Коллективные силы) ОДКБ с интегрированными в их состав контингентами национальных Вооруженных сил, региональными и коалиционными войсковыми группировками и необходимыми военными системами (управления, связи, ПВО, всестороннего обеспечения)", - пояснил генсек.
"В составе созданных на коалиционной основе военных группировок сформированы: Коллективные силы оперативного реагирования - более 22 тыс. человек, миротворческие силы - более 3,5 тыс. человек и коллективные авиационные силы", - перечислил Хачатуров.
Он подчеркнул, что "в рамках развития военного сотрудничества стран-участниц организации реализуются масштабные проекты по формированию и развитию систем управления, связи, ПВО, материально-технического и тылового обеспечения коллективных сил ОДКБ".