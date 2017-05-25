Генсек ОДКБ: только партнерство Восток - Запад обеспечит мировую безопасность

Контейнерооборот порта Гамбург в I квартале составил 2,2 млн TEUТранспорт 25 мая, 11:07
ВФЛА: рабочая группа IAAF подтвердила свой приезд в Россию в середине июняСпорт 25 мая, 10:57
Минобороны поддержало проведение военно-технического шоу на Дне танкиста в Нижнем ТагилеНовости Урала 25 мая, 10:56
ВЦИОМ: более трети россиян назвали приговор Соколовскому адекватнымОбщество 25 мая, 10:48
Клуб КХЛ "Куньлунь" может провести в Шанхае все домашние матчи сезона-2017/18Спорт 25 мая, 10:44
Более 170 домов сгорели в Сибири, свыше пяти тысяч удалось отстоятьПроисшествия 25 мая, 10:43
Бюро ООН по борьбе с терроризмом может возглавить представитель РоссииПолитика 25 мая, 10:36
Консультанты предсказали рост рынка экологичной упаковкиСоциальная ответственность 25 мая, 10:34
Концепция индивидуального пенсионного капитала внесена в правительствоЭкономика и бизнес 25 мая, 10:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Мировую безопасность и стабильность не удастся обеспечить, пока не создана атмосфера партнерства в отношениях Восток - Запад, считает генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров.
"Бесспорно то, что в современных условиях существуют общие вызовы и угрозы безопасности, конструктивное взаимодействие в преодолении которых с участием всех субъектов международного права, в том числе профильных международных организаций, сделало бы существующий миропорядок более безопасным и стабильным. ОДКБ стремится к налаживанию такого взаимодействия", - сказал Хачатуров.
"Однако в подходах к этому вопросу у ряда партнеров, по нашему мнению, сохраняются выработанные в годы глобального противостояния изрядно устаревшие стереотипы. Очевидно, что пока мир не добьется создания атмосферы партнерства в отношениях Восток - Запад, нам не удастся всецело обеспечить безопасность и стабильность", - отметил он.
По его словам, за последние два с половиной десятилетия концепция становления ОДКБ претерпела определенную эволюцию в связи с соперничеством в мире за глобальное лидерство, борьбой за ресурсы, эскалацией вооруженных конфликтов и угрозой международного терроризма.
Хачатуров рассказал, что в ОДКБ создана действенная система коллективной безопасности, основанная на "трех дополняющих друг друга областях приложения коллективных усилий: политическое, военное сотрудничество и сотрудничество в сфере противодействия вызовам и угрозам".