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Генсек ОДКБ: только партнерство Восток - Запад обеспечит мировую безопасность

Международная панорама
25 мая, 10:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Юрий Хачатуров отметил также, что в организации создана действенная система коллективной безопасности, основанная на политическом и военном сотрудничестве

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Мировую безопасность и стабильность не удастся обеспечить, пока не создана атмосфера партнерства в отношениях Восток - Запад, считает генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров.

Экспертное мнение

Хачатуров, Юрий Григорьевич Автор: ХАЧАТУРОВ Юрий Хачатуров
Юрий

ОДКБ – 15 лет вместе во имя безопасного мира и стабильного развития

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"Бесспорно то, что в современных условиях существуют общие вызовы и угрозы безопасности, конструктивное взаимодействие в преодолении которых с участием всех субъектов международного права, в том числе профильных международных организаций, сделало бы существующий миропорядок более безопасным и стабильным. ОДКБ стремится к налаживанию такого взаимодействия", - сказал Хачатуров.

"Однако в подходах к этому вопросу у ряда партнеров, по нашему мнению, сохраняются выработанные в годы глобального противостояния изрядно устаревшие стереотипы. Очевидно, что пока мир не добьется создания атмосферы партнерства в отношениях Восток - Запад, нам не удастся всецело обеспечить безопасность и стабильность", - отметил он.

По его словам, за последние два с половиной десятилетия концепция становления ОДКБ претерпела определенную эволюцию в связи с соперничеством в мире за глобальное лидерство, борьбой за ресурсы, эскалацией вооруженных конфликтов и угрозой международного терроризма.

Хачатуров рассказал, что в ОДКБ создана действенная система коллективной безопасности, основанная на "трех дополняющих друг друга областях приложения коллективных усилий: политическое, военное сотрудничество и сотрудничество в сфере противодействия вызовам и угрозам".

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