Лондон прекратил предоставлять США данные о расследовании теракта в Манчестере

ЛОНДОН, 25 мая. /ТАСС/. Великобритания прекратила предоставлять США информацию о расследовании теракта в Манчестере. Об этом сообщает вещательная корпорация Би-би-си.

"Полиция, расследующая нападение на (стадионе - прим. ТАСС) "Манчестер-Арена", прекратила предоставлять информацию США после утечки в СМИ", - указывает Би-би-си.

"Официальные лица в Великобритании были возмущены тем, что в газете The New York Times появились фотографии с места взрыва", - отмечает вещательная корпорация. Она же обращает внимание на то, что имя исполнителя теракта Салмана Абеди попало в американские СМИ спустя всего 24 часа после нападения, в результате которого погибли 22 человека и ранены 64.

По данным Би-би-си, премьер-министр страны Тереза Мэй намерена выразить свою обеспокоенность президенту США Дональду Трампу во время встречи на саммите НАТО, который пройдет в Брюсселе.