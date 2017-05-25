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Лондон прекратил предоставлять США данные о расследовании теракта в Манчестере

Международная панорама
25 мая, 10:26 UTC+3 ЛОНДОН 25, мая. /ТАСС

Отмечается, что официальные лица в Великобритании были возмущены тем, что в газете The New York Times появились фотографии с места взрыва

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© EPA/ANDY RAIN

ЛОНДОН, 25 мая. /ТАСС/. Великобритания прекратила предоставлять США информацию о расследовании теракта в Манчестере. Об этом сообщает вещательная корпорация Би-би-си.

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"Полиция, расследующая нападение на (стадионе - прим. ТАСС) "Манчестер-Арена", прекратила предоставлять информацию США после утечки в СМИ", - указывает Би-би-си.

"Официальные лица в Великобритании были возмущены тем, что в газете The New York Times появились фотографии с места взрыва", - отмечает вещательная корпорация. Она же обращает внимание на то, что имя исполнителя теракта Салмана Абеди попало в американские СМИ спустя всего 24 часа после нападения, в результате которого погибли 22 человека и ранены 64.

По данным Би-би-си, премьер-министр страны Тереза Мэй намерена выразить свою обеспокоенность президенту США Дональду Трампу во время встречи на саммите НАТО, который пройдет в Брюсселе.

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