НАТО готова помочь Ливии создать министерство обороны и Генштаб

БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. НАТО находится в контакте с руководством Ливии и готова оказать ей помощь в создании оборонных институтов, включая министерство обороны и Генштаб, однако не рассматривает возможность направления в страну своих сил для боевых операций. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на саммит НАТО.

"Мы готовы оказать помощь по строительству институтов, в частности, министерства обороны и Генерального штаба. О боевой роли НАТО в этой стране речи не идет", - сказал он.