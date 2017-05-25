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НАТО готова помочь Ливии создать министерство обороны и Генштаб

Международная панорама
25 мая, 10:47 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 25, мая. /ТАСС

Подчеркивается, что о боевой роли организации в этой стране речи не идет

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БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. НАТО находится в контакте с руководством Ливии и готова оказать ей помощь в создании оборонных институтов, включая министерство обороны и Генштаб, однако не рассматривает возможность направления в страну своих сил для боевых операций. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на саммит НАТО.

"Мы готовы оказать помощь по строительству институтов, в частности, министерства обороны и Генерального штаба. О боевой роли НАТО в этой стране речи не идет", - сказал он.

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