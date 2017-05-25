Канцелярия Мэй не подтверждает ее планы обсудить с Трампом утечку секретных данных

ЛОНДОН, 25 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Канцелярия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй не подтверждает информацию британских СМИ о том, что глава правительства Соединенного Королевства на встрече с президентом США Дональдом Трампом в четверг поднимет вопрос утечки секретных данных по теракту в Манчестере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе британского премьера.

Отвечая на вопрос, собирается ли Мэй поднять этот вопрос в ходе встречи с Трампом и выразить свою обеспокоенность, пресс-секретарь британского премьера ответил: "Нет, мы не подтверждаем эту информацию. Мы не предоставляем заранее подобного рода детали. По завершении встречи мы представим все подробности".

Как информировала ранее вещательная корпорация Би-би-си, Великобритания прекратила предоставлять США информацию о расследовании теракта в Манчестере после того, как в американской газете The New York Times были опубликованы фото с изображением деталей взрывного устройства, сработавшего в понедельник после концерта на "Манчестер-Арене". При этом, по данным британских СМИ, Мэй намерена выразить свою обеспокоенность этим фактом президенту США во время встречи на саммите НАТО, который пройдет в Брюсселе.