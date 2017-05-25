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Пекин выразил протест в связи с заходом кораблей США в Южно-Китайское море

Международная панорама
25 мая, 12:21 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев

Китай выступает за свободу навигации, но против нарушения территориального суверенитета, резюмировали в МИД КНР

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ПЕКИН, 25 мая. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Заход американских кораблей в Южно-Китайское море совершен с нарушением территориального суверенитета Китая. Как заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан, Китай "выражает протест по этому поводу".

"Действия американских военных нарушили суверенитет Китая и несли угрозу безопасности. В этой связи Китай выражает недовольство и протест", - сказал дипломат.

"КНР обладает неоспоримыми правами на острова Наньша", - заявил Лу Кан и отметил, что Китай "требует уважения и соблюдения норм международного законодательства".

"Мы выступаем за свободу навигации, но против нарушения территориального суверенитета", - резюмировал он.

Как заявили ранее представители Министерства обороны США, американские военные провели в среду первую при своем нынешнем президенте Дональде Трампе операцию по обеспечению принципа свободы судоходства в Южно-Китайском море. В рамках операции ракетный эсминец "Дьюи" прошел на расстоянии 12 морских миль (порядка 22 км) от рифа Мисчиф архипелага острова Наньша (Спратли).

Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно- Китайском море. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Наиболее ожесточенные споры ведутся вокруг строительства на островах китайских объектов, которые другие страны считают незаконным.

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