В Манчестере использовался тот же тип взрывчатки, что в Париже и Брюсселе

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Террористы использовали в Манчестере тот же тип взрывчатки, что и во время нападений в Париже и Брюсселе, совершенных террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в 2015 и 2016 году. Об этом в среду заявил председатель комитета по национальной безопасности Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол в интервью агентству Associated Press (AP).

По данным политика, поддерживающего тесные связи с американскими спецслужбами, в Манчестере было применено взрывчатое вещество трипероксид триацетона (TATP). Речь идет о "классическом взрывном устройстве, используемом террористами", сообщил Маккол. По его словам, по тому, как изготовлено устройство, можно предположить, что его создатель проходил специальную подготовку.

Конгрессмен также подчеркнул, что взрыв в Манчестере был спланирован не одним человеком, а организованной группой экстремистов. "Существует сеть ячеек террористов, направляемых ИГ", - убежден глава комитета.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел в ночь с понедельника на вторник сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. По последним данным, жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 64 получили ранения, из которых 20 находятся в критическом состоянии.

Полиция сообщила, что исполнителем теракта был 22-летний Салман Абеди, который, по данным СМИ, родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии.