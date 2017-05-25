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DM: на вокзале "Виктория" в Лондоне эвакуируют людей из-за угрозы безопасности

Международная панорама
25 мая, 12:32 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 25, мая. /ТАСС

Подробности происходящего пока не уточняются

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ЛОНДОН, 25 мая. /ТАСС/. Эвакуация людей проводится на железнодорожном вокзале "Виктория" в Лондоне "в связи с угрозой безопасности". Об этом сообщает газета Daily Mail.

Подробности происходящего пока не уточняются.

Во вторник, 23 мая, на этом вокзале уже проводилась эвакуация после обнаружения подозрительного свертка. Полиция тогда оцепила дорогу, ведущую к Букингемскому дворцу, а также другие улицы, примыкающие к вокзалу. Однако после обследования предмета угрозы выявлено не было.

В ночь с понедельника на вторник на крытом стадионе "Манчестер-Арена" сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде прогремел взрыв. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. По последним данным, жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 64 получили ранения, 20 из них находятся в критическом состоянии.

Полиция сообщила, что исполнителем теракта был 22-летний Салман Абеди, который, по данным СМИ, родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии.

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