Эстония завершила маркировку территории пограничного режима с РФ на озерах

ТАЛЛИН, 25 мая. /ТАСС/. Эстония завершила работы по маркировке территории пограничного режима на Чудском, Теплом и Псковском озерах. Об этом сообщил ведущий сотрудник Департамента полиции и пограничной охраны республики Аймар Кесс.

"Предупреждающие знаки помогут лучше ориентироваться средствам передвижения на воде, а также облегчат жизнь пограничникам", - цитирует Кесса местный интернет-портал Delfi.

Территория пограничного режима маркируется для профилактики незаконного пересечения границы либо попадания на режимную территорию, пояснял ранее Кесс. Она устанавливается на расстоянии от 50 до 200 м от границы, находиться на ней будет запрещено.

В целом на протяжении 126 км водоемов установлены 130 буев, на каждом из которых размещены предостерегающие таблички на эстонском, русском и английском языках: "Стой! Государственная граница Эстонии!". В ближайшее время еще 41 такой буй появится на Нарвском водохранилище.

Знаки установлены на период навигации. В зимний период Эстония также обозначает пограничный режим на озерах, устанавливая специальные предупреждающие вехи на льду.