Эстония завершила маркировку территории пограничного режима с РФ на озерах

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ТАЛЛИН, 25 мая. /ТАСС/. Эстония завершила работы по маркировке территории пограничного режима на Чудском, Теплом и Псковском озерах. Об этом сообщил ведущий сотрудник Департамента полиции и пограничной охраны республики Аймар Кесс.
"Предупреждающие знаки помогут лучше ориентироваться средствам передвижения на воде, а также облегчат жизнь пограничникам", - цитирует Кесса местный интернет-портал Delfi.
Территория пограничного режима маркируется для профилактики незаконного пересечения границы либо попадания на режимную территорию, пояснял ранее Кесс. Она устанавливается на расстоянии от 50 до 200 м от границы, находиться на ней будет запрещено.
В целом на протяжении 126 км водоемов установлены 130 буев, на каждом из которых размещены предостерегающие таблички на эстонском, русском и английском языках: "Стой! Государственная граница Эстонии!". В ближайшее время еще 41 такой буй появится на Нарвском водохранилище.
Знаки установлены на период навигации. В зимний период Эстония также обозначает пограничный режим на озерах, устанавливая специальные предупреждающие вехи на льду.