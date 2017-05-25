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Додон самостоятельно восстановит разгромленный в 2009 году президентский дворец

Международная панорама
25 мая, 13:02 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Вениамин Демидецкий

На ремонт резиденции в бюджете республики нет денег, поэтому президенту потребуется привлекать средства из других источников

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КИШИНЕВ, 25 мая. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Президент Молдавии Игорь Додон вынужден будет найти средства на восстановление президентского дворца, разгромленного во время беспорядков в апреле 2009 года. Об этом заявил журналистам премьер-министр Павел Филип.

"Финансовую помощь правительства ждут в Гагаузской автономии и других регионах. На ремонт резиденции в бюджете нет денег, поэтому президенту потребуется привлекать средства из других источников. Впрочем, он заверял, что сам найдет деньги", - отметил премьер.

Он проинформировал, что здание было передано правительством на баланс администрации президента. Это решение приветствовал пресс-секретарь молдавского лидера Ион Чебан. "Президент обсуждал ремонт резиденции в рамках различных визитов за границу. Надеемся, что ремонт скоро начнется", - отметил Чебан.

Высотка из стекла и бетона была украшением центральной части Кишинева. Весной 2009 года во время беспорядков в Кишиневе была разгромлена и подожжена не только резиденция президента, но и парламент, а на зданиях были вывешены флаги Евросоюза и Румынии. Пришедшая к власти в Молдавии коалиция проевропейских партий вскоре отремонтировала здание парламента, а на восстановление резиденции президента в бюджете средств не хватило.

После победы на выборах Додон распорядился снять флаг ЕС со своей временной резиденции. Он называет себя евроскептиком и считает, что республике важно восстановить испорченные отношения с Россией. Однако для реализации своих планов Додону необходима поддержка парламента, которую он надеется получить после выборов в 2018 году.

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