Глава МИД Филиппин назвал Лаврова гигантом и легендой дипломатии

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Филиппин Алан Питер Кайетано назвал главу российского МИД Сергея Лаврова гигантом дипломатии и легендой международных отношений, поблагодарив его за возможность провести переговоры.

"Это моя первая страна, которую я посещаю в статусе министра иностранных дел, и для меня это большая честь сидеть рядом с таким гигантом, такой легендой международных отношений и дипломатии, - обратился он к Лаврову. - Большое спасибо вам за приглашение, ваше превосходительство".

На это российский министр ответил: "Вы мне льстите".

"Мы, филиппинцы, говорим только правду", - возразил Кайетано.

В настоящее время в Москве проходят переговоры глав МИД России и Филиппин. Стороны обсудят выполнение договоренностей, достигнутых в ходе состоявшейся во вторник встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Родриго Дутерте.