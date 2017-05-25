Глава МИД Филиппин назвал Лаврова гигантом и легендой дипломатии

Тренер: легкоатлет Шубенков получил американскую визу, но на турнир в Юджин не успеетСпорт 25 мая, 14:13
Совет директоров ФК "Локомотив" подведет спортивные итоги сезона-2016/17 в начале июняСпорт 25 мая, 14:11
Саммит мировых информагентств пройдет на ПМЭФ под эгидой ТАССНовости агентства 25 мая, 14:10
Федеральный центр "Крымский": вторая жизнь олимпийской базыСпорт 25 мая, 14:06
В России отзывают более 42 тыс. Nissan AlmeraЭкономика и бизнес 25 мая, 14:05
Источник: Трамп и Туск решили создать рабочую группу по вопросам глобальной торговлиЭкономика и бизнес 25 мая, 14:04
Экс-глава Роснано не стал обжаловать решение о его домашнем арестеПроисшествия 25 мая, 14:02
Что делать, если пропал человекОбщество 25 мая, 14:00
Суд отказал в иске бывшей супруги Потанина о взыскании с него 215 млрд рублейЭкономика и бизнес 25 мая, 13:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Филиппин Алан Питер Кайетано назвал главу российского МИД Сергея Лаврова гигантом дипломатии и легендой международных отношений, поблагодарив его за возможность провести переговоры.
"Это моя первая страна, которую я посещаю в статусе министра иностранных дел, и для меня это большая честь сидеть рядом с таким гигантом, такой легендой международных отношений и дипломатии, - обратился он к Лаврову. - Большое спасибо вам за приглашение, ваше превосходительство".
На это российский министр ответил: "Вы мне льстите".
"Мы, филиппинцы, говорим только правду", - возразил Кайетано.
В настоящее время в Москве проходят переговоры глав МИД России и Филиппин. Стороны обсудят выполнение договоренностей, достигнутых в ходе состоявшейся во вторник встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Родриго Дутерте.