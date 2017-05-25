Sky: все учащиеся и сотрудники Траффорд-колледжа в Большом Манчестере эвакуированы

ЛОНДОН, 25 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Все учащиеся и сотрудники Траффорд-колледжа в графстве Большой Манчестер (запад Англии) эвакуированы из-за подозрений по поводу того, что в здании может быть заложена бомба. Об этом сообщил телеканал Sky News.

По его данным, к учебному заведению прибыли военные и саперы. Прилегающие к учебному заведению улицы оцеплены полицией.