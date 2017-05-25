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Sky: все учащиеся и сотрудники Траффорд-колледжа в Большом Манчестере эвакуированы

Международная панорама
25 мая, 13:28 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник

К учебному заведению прибыли военные и саперы

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ЛОНДОН, 25 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Все учащиеся и сотрудники Траффорд-колледжа в графстве Большой Манчестер (запад Англии) эвакуированы из-за подозрений по поводу того, что в здании может быть заложена бомба. Об этом сообщил телеканал Sky News.

По его данным, к учебному заведению прибыли военные и саперы. Прилегающие к учебному заведению улицы оцеплены полицией.

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