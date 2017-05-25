Мэй сообщила о намерении заявить Трампу, что разведданные не должны разглашаться

ЛОНДОН, 25 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена донести до президента США Дональда Трампа, что разведданные, которыми обменивается Лондон и Вашингтон, не должны разглашаться. Об этом она заявила по итогам заседания чрезвычайного правительственного комитета COBRA.

"Вскоре я отправлюсь на саммит НАТО, где я буду работать вместе со своими коллегами из других стран над тем, чтобы победить терроризм. Я намерена прямо заявить президенту Трампу, что разведывательные данные, обмен которыми ведется между нашими правоохранительными органами, должны оставаться защищенными", - сказала она.

"Завтра я посещу саммит G7 в Италии, где буду принимать участие в дискуссиях, посвященных борьбе с терроризмом, и тому, каким образом мы можем сотрудничать, чтобы противостоять подготовке терактов и остановить распространение экстремистской идеологии в социальных сетях", - добавила она.

Как информировало ранее в четверг агентство Reuters, британская полиция подтвердила информацию о временном прекращении обмена данными с США, которые относятся к расследованию теракта в Манчестере. "Это будет до тех пор, пока мы не получим гарантий, что не произойдет новых несанкционированных утечек информации", - сказал источник агентства.

Великобритания прекратила предоставлять США информацию о расследовании теракта в Манчестере после того, как в американской газете The New York Times (NYT) были опубликованы фото с изображением деталей взрывного устройства, сработавшего в понедельник после концерта американской певицы Арианы Гранде на "Манчестер-Арене". В результате этого теракта погибли 22 человека, 64 получили ранения.

Британский премьер также заявила, что уровень террористической угрозы в Великобритании будет пока оставаться критическим.

"Уровень угрозы, в соответствии с оценкой независимого объединенного центра анализа террористической деятельности, будет оставаться на критическом уровне", - подчеркнула она. Мэй также призвала британцев оставаться бдительными перед угрозой возможных терактов.

"Полиция подтвердила, что восемь подозреваемых в причастности к теракту в Манчестере остаются под стражей, и в ходе расследования достигнут прогресс", - добавила она.