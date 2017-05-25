Reuters: Трамп выразил Туску и Юнкеру обеспокоенность результатами Brexit для американцев

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил на встрече в Брюсселе с главой Евросовета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, что обеспокоен тем, что из-за выхода Великобритании из ЕС американцы могут лишиться рабочих мест. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

По его информации, Трамп "выразил обеспокоенность тем, что рабочие места в США будут потеряны вследствие Brexit".

Президент США Дональд Трамп встретился утром в Брюсселе с главами Евросовета и Еврокомиссии. После этого американский лидер отправился на саммит НАТО.