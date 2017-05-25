СМИ: в результате взрыва у здания разведки в Афганистане погибли шесть человек

Легкоатлетка Сидорова считает, что сможет конкурировать с соперницами на турнире в РимеСпорт 25 мая, 15:45
Аэропорт Крыма планирует в 2017 г. сохранить пассажиропоток на прошлогоднем уровнеТранспорт 25 мая, 15:36
Жители Новосибирска смогут предложить креативные идеи развития города к его юбилеюСибирь 25 мая, 15:34
Мосводосток устранил 15 подтоплений на столичных улицахМосква 25 мая, 15:28
Гатилов подтвердил, что представит Небензю на пост постпреда РФ в ООНПолитика 25 мая, 15:16
Тотти подтвердил, что сыграет в воскресенье свой последний матч за "Рому"Спорт 25 мая, 15:14
Суд отказал экс-мэру сибирской Вихоревки в отмене решения губернатора о его отставкеСибирь 25 мая, 15:13
В Великобритании прошла минута молчания в память о жертвах теракта в МанчестереОбщество 25 мая, 15:08
Сидорова стала победительницей командного чемпионата России в прыжках с шестомСпорт 25 мая, 15:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 25 мая. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек погибли, двое пострадали в результате взрыва вблизи здания Национального директората безопасности (НДБ) Афганистана на юге страны. Об этом сообщил телеканал TOLOnews.
По его данным, взрыв прогремел у здания НДБ в уезде Вашир провинции Гильменд.
Подробности инцидента выясняются.