СМИ: в результате взрыва у здания разведки в Афганистане погибли шесть человек

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 25 мая. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек погибли, двое пострадали в результате взрыва вблизи здания Национального директората безопасности (НДБ) Афганистана на юге страны. Об этом сообщил телеканал TOLOnews.

По его данным, взрыв прогремел у здания НДБ в уезде Вашир провинции Гильменд.

Подробности инцидента выясняются.