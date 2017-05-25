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СМИ: в результате взрыва у здания разведки в Афганистане погибли шесть человек

Международная панорама
25 мая, 15:41 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ ЭЛЬ-КУВЕЙТ 25, мая. /ТАСС

Еще два человека пострадали, сообщает TOLOnews

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 25 мая. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек погибли, двое пострадали в результате взрыва вблизи здания Национального директората безопасности (НДБ) Афганистана на юге страны. Об этом сообщил телеканал TOLOnews.

По его данным, взрыв прогремел у здания НДБ в уезде Вашир провинции Гильменд.

Подробности инцидента выясняются.

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