Reuters: исполнитель теракта в Манчестере мог сам изготовить взрывное устройство

ЛОНДОН, 25 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Исполнитель теракта в Манчестере Салман Абеди мог сам изготовить взрывное устройство, не привлекая к этому сообщников. Об этом агентству Reuters сообщил источник, знакомый со следствием.

"В центре внимания все еще находится поиск сообщников и выявление (террористической) сети, однако он мог изготовить бомбу самостоятельно", - сказал источник.

Британская полиция проводит обыски по адресам, к которым имеют отношение подозреваемые в совершении теракта в Манчестере, ранее информировал начальник полиции графства Большой Манчестер Иэн Хопкинс. На данный момент восемь человек находятся под арестом по подозрению в причастности к совершению теракта.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" произошел в ночь с понедельника на вторник сразу после завершения выступления поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. По последним данным, жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 75 получили ранения, из которых 23 находятся в критическом состоянии.

Полиция сообщила, что исполнителем теракта был 22-летний Салман Абеди, который, по данным СМИ, родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии.