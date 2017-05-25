Reuters: исполнитель теракта в Манчестере мог сам изготовить взрывное устройство

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ЛОНДОН, 25 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Исполнитель теракта в Манчестере Салман Абеди мог сам изготовить взрывное устройство, не привлекая к этому сообщников. Об этом агентству Reuters сообщил источник, знакомый со следствием.
"В центре внимания все еще находится поиск сообщников и выявление (террористической) сети, однако он мог изготовить бомбу самостоятельно", - сказал источник.
Британская полиция проводит обыски по адресам, к которым имеют отношение подозреваемые в совершении теракта в Манчестере, ранее информировал начальник полиции графства Большой Манчестер Иэн Хопкинс. На данный момент восемь человек находятся под арестом по подозрению в причастности к совершению теракта.
Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" произошел в ночь с понедельника на вторник сразу после завершения выступления поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. По последним данным, жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 75 получили ранения, из которых 23 находятся в критическом состоянии.
Полиция сообщила, что исполнителем теракта был 22-летний Салман Абеди, который, по данным СМИ, родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии.