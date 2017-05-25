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Трамп: НАТО в будущем должна фокусироваться в том числе на угрозах со стороны РФ

Международная панорама
25 мая, 18:09 дата обновления: 25 мая, 18:28 UTC+3

Помимо этого президент США отметил, что альянс должен также уделять огромное внимание терроризму и иммиграции

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Йенс Столтенберг и Дональд Трамп, Брюссель, 25 мая

Йенс Столтенберг и Дональд Трамп, Брюссель, 25 мая

© REUTERS/Jonathan Ernst

БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. НАТО в будущем должна уделять внимание в первую очередь борьбе с терроризмом, проблемам миграции, а также "угрозам со стороны России".

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Об этом заявил президент США Дональд Трамп в новой штаб- квартире альянса.

"НАТО будущего должна уделять огромное внимание терроризму, иммиграции, а также угрозам со стороны России и на восточных и южных рубежах НАТО", - сказал он, назвав перечисленное "большими проблемами в сфере безопасности". В связи с этим он вновь призвал членов Североатлантического альянса платить "справедливый взнос", имея в виду увеличение расходов на оборону.

"Мы должны быть жесткими, должны быть сильными, и мы должны быть бдительными", - добавил Трамп.

"Террористы - неудачники, от которых надо избавляться"

По словам Трампа, террористы являются убийцами и неудачниками, которых надо неустанно преследовать.

"Все люди, которые ценят жизнь, должны объединить усилия для того, чтобы находить, выявлять и избавлять от этих убийц и экстремистов, а также неудачников. Именно неудачниками они и являются. Где бы в нашем обществе они ни скрывались, мы должны изгнать их и никогда, никогда больше не пускать их обратно", - сказал Трамп.

Трамп выступил на церемонии открытия "Мемориала 11 сентября и 5 статьи" перед зданием новой штаб-квартиры Североатлантического альянса. Обломки обрушившихся зданий Всемирного торгового центра призваны стать напоминанием о масштабном теракте и единственном случае, когда НАТО задействовала статью 5 Североатлантического договора о коллективной обороне, приравняв этот теракт к военному нападению на США. Сегодня для НАТО этот монумент символизирует солидарность членов альянса и совместную борьбу с общей угрозой, исходящей от экстремистов. Открывая мемориал, Трамп почтил не только память 3000 американцев, погибших 11 сентября 2001 года, но и жертв теракта в британском Манчестере, произошедшего 22 мая.

По словам Трампа, на встречах с лидерами мусульманских стран на этой неделе он подчеркивал необходимость как можно скорее искоренить угрозу терроризма и перекрыть финансирование радикальной идеологии.

Трамп отметил, что НАТО является альянсом, который обеспечивает свободу и безопасность Европы. 

"Для меня большая честь находиться сегодня в сердце альянса, который обеспечивает свободу и безопасность Европы", - сказал Трамп. Во время избирательной кампании он называл НАТО "устаревшей и затратной" организацией.

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