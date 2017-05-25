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Суд Египта отклонил иск семьи Мубарака о возврате арестованных активов

Международная панорама
25 мая, 18:17 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дина Пьяных

Судьи сочли правомочным решение министра юстиции страны и генпрокурора о блокировании финансовых средств

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КАИР, 25 мая. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Суд Каира отклонил иск семьи бывшего президента Египта Хосни Мубарака с требованием о снятии ареста с принадлежащих ей активов. Об этом сообщило издание "Ад-Дустур". Судьи сочли правомочным решение министра юстиции страны и генпрокурора о блокировании финансовых средств.

В марте 2017 года в суд был подан иск от имени Хосни Мубарака и его сыновей Гамаля и Аля, которые добиваются возвращения принадлежащих семье акций одной из клиринговых компаний на сумму в 62 млн египетских фунтов (почти $3,4 млн). Постановление о наложении ареста на долю семьи Мубарак в финансовой организации было издано в январе этого года районной прокуратурой Каира.

Экс-президент Египта был оправдан Кассационным судом по главному делу - о причастности к гибели демонстрантов. Позднее Мубарак покинул госпиталь в Каире, где провел под арестом последние три года, и сейчас проживает в одном из столичных районов.

Несмотря на все оправдательные приговоры и освобождение бывшего главы государства, ему, а также его семье и близким родственникам по-прежнему запрещено пользоваться арестованными на их счетах средствами и недвижимостью как на территории страны, так и за ее пределами. В конце прошлого года уголовный суд страны подтвердил это решение, первоначально принятое еще в 2011 году, когда против Мубарака было заведено сразу несколько уголовных дел, в том числе о финансовых растратах. По всем вынесенным приговорам, связанным с коррупцией или незаконным присвоением государственных средств, Мубарак уже отбыл наказание, но был также приговорен к крупным денежным выплатам.

Кроме того, в Швейцарии под арестом в банках находится 430 млн франков, переведенных на счета экс-президентом Египта Мубараком, его родственниками и приближенными к нему лицами. В отношении этих активов до сих пор проводится расследование.

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