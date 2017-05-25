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В Брюсселе открылась новая штаб-квартира НАТО

Международная панорама
25 мая, 18:40 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 25, мая. /ТАСС

Церемония открытия штаб-квартиры сопровождалась воздушным парадом ВВС стран-членов НАТО и открытием двух монументов, воплощающих главные ценности альянса - свободу и единство

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БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Новая штаб-квартира Североатлантического альянса была торжественно передана НАТО Бельгией, взявшей на себя строительство комплекса зданий, раскинувшихся на площади в 41 га. Церемония неоднократно откладывалась и была приурочена к мини-саммиту НАТО в Брюсселе, однако по информации бельгийских СМИ работы в главном здании штаб-квартиры продолжаются до сих пор, и полностью к выполнению своих функций оно будет подготовлено не раньше конца 2017 года.

Решение построить для организации новую штаб-квартиру государства-члены НАТО приняли еще на саммите в Вашингтоне в 1999 году, однако воплощение проекта в жизнь затянулось. Согласно нынешней аргументации альянса, старая штаб-квартира, возведенная в 1967 году, давно перестала отвечать потребностям НАТО, число участников которой за 50 лет возросло почти вдвое. На 250 тыс. кв. м должны легко разместиться нынешние 4 тыс. сотрудников НАТО и членов национальных делегаций. Намекая на возможность дальнейшего расширения состава альянса, в Организации подчеркивают, что штаб-квартира не только построена с хорошим запасом на будущее, но и может быть легко расширена в случае необходимости.

Архитектурное решение здания - шеренга из восьми частично перекрывающих друг друга полуарок из стекла и стали - призвано символизировать единство членов альянса и способность НАТО приспосабливаться к меняющимся условиям. Восемь больших и четыре малых крыла отходят от достигающего 30 метров в высоту стеклянного атриума штаб-квартиры - его оси, которой в НАТО дали имя Агора.

По замыслу разработчиков дизайна, в плане здания сторонний наблюдатель должен увидеть подобие сцепленных пальцев двух рук - символа единства. Впрочем, критики проекта, стоившего налогоплательщикам из стран альянса больше 1,1 млрд евро, видят в нем прежде всего монумент завышенным амбициям как самого НАТО, так и его бывшего генерального секретаря Андерса Фога Расмуссена, при котором началось строительство.

Как рапортует альянс, новая штаб-квартира отвечает высоким стандартам экологичности. Стеклянные стены позволяют экономить на искусственном освещении и при этом создают хорошую теплоизоляцию, обеспечивая образцовую энергоэффективность здания. Собираемая в специальные резервуары дождевая вода будет обеспечивать 90% нужд натовского комплекса - ее будут подавать и в туалетные бачки, и в системы полива газонов. Обогревать здание зимой и охлаждать летом будут, используя принцип тепловой инерции земли.

В альянсе гордятся технологической начинкой новой штаб-квартиры и соответствующим высшим стандартам безопасности центром сбора данных. Сообщается, что современное оборудование для синхронного перевода и видеосвязи установлено в 18 переговорных залах. Еще в семи можно будет проводить виртуальные конференции. Разветвленная компьютерная сеть новой штаб-квартиры потребовала долгой настройки и внедрения дополнительных средств безопасности, что, как ранее отмечали в бельгийском минобороны, было одной из причин, из-за которых открытие новой штаб-квартиры пришлось откладывать.

Церемония открытия штаб-квартиры сопровождалась воздушным парадом ВВС стран-членов НАТО и открытием двух монументов, воплощающих главные постулируемые ценности альянса - свободу и единство. По левую руку от центральной аллеи, ведущей к главному входу в Агору, канцлер ФРГ Ангела Меркель открыла памятник, представляющий собой часть Берлинской стены и символизирующий стремление НАТО к сохранению мира в годы холодной войны. По правую руку Трамп открыл мемориал жертвам терактов 11 сентября 2001 года. Фрагменты обрушившихся зданий Всемирного торгового центра призваны стать напоминанием о единственном случае, когда НАТО задействовала статью 5 Североатлантического договора, объявив о необходимости коллективной обороны от терроризма.

Новая штаб-квартира была возведена на месте военного аэродрома, который во время Второй мировой войны бомбили как немецкая авиация, так и союзники. Если верить генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, бывшее поле боя, где в процессе строительства были обнаружены четыре неразорвавшиеся бомбы, должно превратиться в площадку для диалога и сотрудничества государств - членов альянса и их партнеров.

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Персоны
Трамп, Дональд Меркель, Ангела Столтенберг, Йенс
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