Штаб коалиции признал гибель более 100 мирных жителей в Мосуле после авиаудара ВВС США

ВАШИНГТОН, 25 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Американская бомбардировка в районе Западного Мосуле в марте привела к гибели более 100 мирных жителей.

Таковы результаты расследования, проведенного Пентагоном и распространенного штабом коалиции, которая проводит операцию против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.

"Расследование бомбардировки ВВС коалиции, совершенной 17 марта в районе Эль-Джадид Мосула, показало, что в результате вторичного взрыва произошло обрушение здания, на нижних этажах которого укрывались двое снайперов ИГ и 101 мирный житель. Погибли также четыре мирных жителя, которые были в прилегающем здании", - отмечается в документе. Еще 36 гражданских, предположительно находившихся в прилегающем к разрушенному здании, числятся пропавшими без вести.

По итогам проведенного разбирательства было установлено, что "боевики ИГ складировали большое количество взрывчатки" в здании, на которое авиацией коалиции был сброшен снаряд. Там также отметили, что до нанесения авиаудара "ни коалиция, ни иракские силы (безопасности) не знали о том, что в сооружении укрывались гражданские".

Генерал-майор американских сухопутных войск Джозеф Мартин, отвечающий за наземную часть операции "Непоколебимая решимость", выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей в результате авиаудара. "Коалиция прилагает все возможные усилия, чтобы защитить гражданских. Лучший способ защитить мирных жителей - разгромить ИГ", - приводит штаб коалиции слова Мартина.

Как ранее сообщали арабские и американские СМИ, жертвами означенных бомбардировок Западного Мосула могли стать более 200 человек, главным образом женщины и дети. Позднее в штабе контртеррористической операции, проводимой группой стран в Сирии и Ираке, заявили, что изучают сообщения о гибели гражданских лиц при авиаударах.

Кампания по освобождению Мосула - иракского оплота ИГ - началась 17 октября прошлого года. К концу января под контроль властей перешел Восточный Мосул, а 19 февраля иракский премьер-министр Хейдар аль-Абади объявил о начале наступления на западные кварталы.