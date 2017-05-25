Сообщения о бомбе в здании министерства труда Бразилии оказались ложными

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Информация о бомбе, якобы заложенной в здании министерства труда и социального обеспечения Бразилии, не подтвердилась. Об этом сообщил телеканалу Globo представитель ведомства Антониу Адау.
"Все уже вернулись к нормальной работе. Информация (о заложенной бомбе - прим. ТАСС) оказалась ложной. Все прошло спокойно", - сказал он.
Ранее Федеральная полиция Бразилии провела эвакуацию сотрудников минтруда после анонимного звонка о бомбе, якобы заложенной в здании. На место прибыли саперы, однако они не обнаружили взрывных устройств.
В среду в столице Бразилии произошли масштабные беспорядки. Здания по меньшей мере трех федеральных ведомств пострадали от огня в результате поджога манифестантами, которые требовали отставки президента страны Мишела Темера и проведения досрочных выборов главы государства. Речь идет о министерстве сельского хозяйства, министерстве планирования и министерстве культуры. Во всех трех случаях огонь был потушен.
Еще несколько ведомств были разграблены. Бразильские власти приняли решение эвакуировать всех сотрудников федеральных министерств из-за проходящих рядом антиправительственных протестов. Министр обороны республики Раул Жунгманн заявил, что глава государства распорядился привлечь армию для охраны правительственных зданий. 25 мая Темер отозвал данный указ.